Tempo no Acre será ensolarado com chances de chuvas, aponta previsão

Os polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB) em Acrelândia, Brasileia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri estão com inscrições abertas para os cursos de licenciatura em Ciências Biológicas e Educação Física, na modalidade a distância, para o ingresso no segundo semestre de 2023. O processo seletivo se dará por meio de análise curricular, com base nas notas médias do histórico escolar do ensino médio, das disciplinas de biologia e língua portuguesa, para o curso de Ciências Biológicas; e biologia e química, para o curso de Educação Física. A inscrição no processo seletivo será realizada exclusivamente via internet por meio do endereço eletrônico https://sistemas.ufac.br/vestibular_especifico/. (PET Economia)