Juh Vellegas vende mansão e ironiza: “por enquanto eu vou morar de favor”

Após a suspensão de pacotes e da emissão de passagens da linha promocional por parte da empresa 123 Milhas em todo o país, a Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) por meio do Subnúcleo de Superendividamento e Ações do Consumidor, garantiu a um assistido da instituição, uma passagem de avião nas condições em que foi ofertada pela agência, resguardando os direitos do consumidor. O cancelamento da linha promocional sem justificativa lesou muitas pessoas em diversos estados brasileiros. No Acre, a DPE/AC se prontificou a apurar individualmente o caso do cliente. A ação objetivou, justamente, assegurar que a viagem, comprovadamente paga, fosse emitida para o dia correspondente à oferta e com as mesmas tarifas. A empresa havia alterado a flexibilidade da data de embarque em Porto Velho, no estado de...