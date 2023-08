Homem é encontrado morto às margens da BR-364

Na manhã desta segunda-feira, uma cena de tragédia se desenrolou próximo à ponte José Nogueira Sobrinho, em Sena Madureira. Um grave acidente ocorreu quando um caminhão caçamba colidiu com uma mulher que estava transitando em uma motocicleta. A vítima, identificada como Sandra, lamentavelmente perdeu a vida no local do ocorrido. O motorista do caminhão caçamba envolvido no acidente, segundo o portal Yaco News, deixou o local sem prestar qualquer forma de socorro à vítima. O acidente deixou um rastro de dor e consternação na comunidade local. O condutor da motocicleta, identificado como Bené e esposo da vítima, recebeu atendimento de urgência da equipe do SAMU e foi encaminhado às pressas ao hospital de Sena Madureira. A cena do acidente está sob a supervisão da Polícia Militar, que rapidamente isolou a...