Estrutura da Expoacre Juruá é atingida durante forte chuva e casas ficam descobertas

Na tarde deste domingo,27, uma chuva com vento intenso que atingiu Cruzeiro do Sul, causou transtorno e prejuízos em alguns pontos da cidade e chegou a faltar energia elétrica. Partes da estrutura da Expoacre Juruá, que está em fase de montagem, ficou bastante comprometida. A força do vento derrubou tendas inteiras, molhou estruturas de gesso e levou embora a cobertura da maioria dos boxes.

O técnico em ar condicionado, Abraão, que estava trabalhando no local na hora da tempestade, mostrou em vídeo, o estrago feito pelo vendaval.

“Ninguém sabe nem onde foram parar as lonas de cobertura. Um vendaval grande aqui na Expoacre, um prejuízo grande. Eu nunca tinha visto isso em Cruzeiro do Sul”, contou ele, que acredita que o vento foi superior a 100 quilômetros.

O titular da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia – SEICT, Assurbanípal Mesquita, postou um vídeo mostrando o estrago e a equipe já trabalhando para reerguer a estrutura. “Temporal pega de surpresa montagem da nossa Expoacre Juruá. Equipe perseverante já está na reconstrução”, postou ele.

Na cidade, um dos bairros mais afetados foi a Boca da Alemanha. Um posto de combustível da localidade teve sua cobertura parcialmente danificada. Folhas de alumínio foram lançadas a mais de 50 metros de distância e pedaços de madeira das estruturas também foram arrastados para o meio da via. Árvores foram derrubadas devido à força do vento e quatro casas tiveram suas coberturas danificadas. Parte do telhado de uma residência ficou presa na fiação elétrica, resultando na falta de energia em parte do bairro. Equipes do Corpo de Bombeiros e técnicos da Energisa estiveram no local. Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender várias ocorrências, como na residência de Maria Janileia Rocha, aonde parte da cobertura da casa foi jogada em outro terreno e o restante foi arremessada sobre área de serviço.

“O temporal danificou não só sua cobertura como também seus móveis. A família foi orientada a ir para casa de seu Irmão, que é vizinho e a solicitar apoio junto à Defesa Civil na manhã seguinte, já que a mesma não possui condições financeiras para reestruturação do imóvel. A árvore foi retirada da via com o uso do Motosserra, desobstruindo a via”, citou a Assessoria de Comunicação do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul.