Veículo oficial da Secretaria de Assistência Social é “flagrado” na área comercial de Cobija

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), vem intensificando, nos últimos dias, as ações do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) na capital acreana. Diariamente, a equipe técnica do SEAS, liderada pela Assistente Social, tem visitado pontos estratégicos para identificar nas ruas de Rio Branco, concentração de pessoas em situação de violação de direitos ou alta vulnerabilidade social. Através do processo de busca ativa, o SEAS identifica nos territórios a incidência de trabalho infantil, violência, abuso, exploração sexual de crianças e adolescentes e outras, além da abordagem às pessoas em situação de rua. Em geral, o objetivo do serviço é conseguir desencadear a saída dessas pessoas das ruas e promover o retorno familiar e comunitário, além do acesso à rede...