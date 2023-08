Porto Walter avança na construção de tanques de piscicultura

José Lopes Santana, de 50 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio após ser ferido com uma facada no abdômen na noite deste sábado, 26, em um bar situado na parada final do ônibus do bairro Jorge Lavocat, em Rio Branco. De acordo com informações da polícia, José estava jogando sinuca com amigos, quando o autor do crime, um detento monitorado por tornozeleira eletrônica, começou ameaçar com um canivete todos que estava no estabelecimento. José chegou a discutir com o detento monitorado que o feriu com um golpe de canivete no abdômen. Amigos acionaram a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e pediram apoio da ambulância de suporte avançado. José foi estabilizado e em seguida encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio...