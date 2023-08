PT está fora da disputa da prefeitura em 2024 

O PT, que ficou 20 anos no poder no estado, ganhando sucessivas eleições para o governo e para a prefeitura da capital, na disputa pela PMRB, no próximo ano, não terá candidatura própria. O motivo é muito simples: não ter um nome que possa ser competitivo. O último candidato a disputar a PMRB pelo partido, Daniel Zen (PT), teve uma votação pífia. O nome que poderia engrossar o caldo, Jorge Viana (PT), não quer nem ouvir falar no assunto, quanto mais discutir a possibilidade de uma candidatura. O fato mostra que o poder é passageiro, costuma-se dormir nele e acordar fora dele. Assim é a política.

ALIANÇA REATADA

A iniciativa do reatamento da aliança do ex-deputado Ney Amorim (PODEMOS) com o governador Gladson, partiu deste após uma visita inesperada à casa do ex-parlamentar. As nomeações de nomes do grupo do Ney em cargos de confiança, vieram após a reunião.

NÃO DESCARTEM

Estamos longe. Mas ninguém descarte em 2026, uma chapa com o senador Alan Rick (UB) para governador, com o deputado Nicolau Junior (PP) de vice-governador. Ambos estão afinados.

NÃO FICA FORA

Conheço o Vagner Sales há mais de 30 anos. Se a deputada federal Jéssica Sales (MDB) não for candidata a prefeita de Cruzeiro do Sul, ele deve apoiar um outro nome para enfrentar o prefeito Zequinha. O Vagner não vai ficar fora desse jogo.

CONTINUA FORTE

Mesmo na oposição e fora do poder, o ex-prefeito Vagner Sales ainda tem em Cruzeiro do Sul, um nicho considerável de eleitores que o seguem. Seu grupo ainda é o mais forte dentro da oposição no município.

OS CALOS DO GLADSON

O calo número um do governo Gladson na ALEAC, é o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB). O seu calo número dois no quesito críticas, é o deputado Emerson Jarude (NOVO).

SEGMENTO DE LEITORES

A jornalista Jackie Pinheiro foi escolhida para ser a presidente da Associação dos Colunistas Sociais do Acre. O colunismo social tem seu segmento de leitores, principalmente, na classe média.

NOVO DESAFIO

O Mazinho ganhou duas eleições para a prefeitura de Sena Madureira. Elegeu a mulher deputada estadual e depois deputada federal. Não foi fácil. Mas no próximo ano não será candidato. A saber se conseguirá transferir votos para eleger seu sucessor. Esse será seu novo e maior desafio.

MARQUETEIRO VAI ORIENTAR

O secretário Alysson Bestene (PP) já teve uma conversa com o marqueteiro do governador Gladson, e passará a receber orientações dele para tentar decolar a sua candidatura à PMRB.

PESOU MUITO

Além do carisma que possui para atrair simpatia, pesou muito a favor do governador Gladson se manter popular, não ter embarcado na patuscada do ex-presidente Bolsonaro, de ser contra a ciência e contra a vacinação. Ao contrário, suas ações na pandemia foram a favor da ciência.

NOME COMPETITIVO

Ainda é cedo para apontar um favorito na disputa da PMRB. Vamos aguardar as pesquisas do próximo ano. Mas o ex-prefeito Marcus Alexandre já se mostra um candidato competitivo.

FLAVIANO RECONDUZIDO

O MDB decidiu que o atual presidente Flaviano Melo será mantido como presidente regional da sigla. E na presidência do diretório municipal, ficará o ex-deputado Chagas Romão.

NÃO CAIRAM NA REAL

Pelo visto, nas manifestações nas redes sociais e nos seus escritos, os bolsonaristas mostram que, eles ainda não caíram na real de que o Bolsonaro perdeu a eleição, e continuam a ver comunista em cada esquina. Esperem a próxima eleição, na última disputa foram derrotados pelo Lula. Choramingar e as fake news não mudarão o último resultado eleitoral.

ENXUGAR GELO

Se não acontecer a manutenção permanente dos serviços que estão sendo realizados e não for reduzida a tonelagem para os caminhões que trafegam na BR-364, no trecho Rio Branco – Cruzeiro do Sul, as obras na rodovia vão ser o mesmo que enxugar gelo.

CONDUÇÃO DO PROCESSO

Dentro do REPUBLICANOS, a condução do processo eleitoral em Brasiléia e Epitaciolândia, vai passar pelo deputado Tadeu Hassem (REPUBLICANOS), a decisão é do presidente da sigla, deputado Roberto Duarte (REPUBLICANOS).

CAMINHO PARA DERROTA

O ex-deputado Cadmiel Bonfim (PSDB) se lançou candidato a prefeito de Feijó. O PL tem como candidata a prefeita a Terezinha Moreira (PL). Se a oposição não se unir corre sério risco de ser derrotada pelo nome a ser lançado pelo prefeito Kiefer (PP).

FORA DOS PLANOS

O ex-deputado Ney Amorim (PODEMOS) somente seria candidato a prefeito de Rio Branco com o Gladson puxando uma grande aliança de partidos, o que no momento está descartado. Fora isso seria entrar numa canoa furada.

A CULPA NÃO É DO MORDOMO

O ex-deputado Daniel Zen e presidente do PT, discorda das justificativas do governo de que o estado está deficitário. Segundo ele, a arrecadação (receita realizada) se manteve dentro da margem de erro da projeção feita na Lei Orçamentária Anual (receita estimada), chegando até ser superior ao que foi previsto e aprovado pela ALEAC na Loa, em dezembro de 2022. Ao seu ver, a arrecadação não foi menor, mas teve uma despesa maior, por conta de despesas extraordinárias, como, por exemplo, o aumento de cargos comissionados.

FRASE MARCANTE

“Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz”. Mateus 6:22.