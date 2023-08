Criminoso morto pela polícia era do CV e foragido do presídio de Cruzeiro do Sul

Ueslei Araújo da Silva, morto em confronto com as forças de segurança nesta sexta-feira, 25,em um ramal de Rodrigues Alves, fugiu do Presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, no dia 13 de maio deste ano, com outros 10 detentos.

Ele, que era conhecido por Pingo, era do Comando Vermelho e “braço direito” de Zé Luis, criminoso morto também em confronto com as forças de segurança em julho do ano passado. Pingo estava com Zé Luiz na mata no Ramal 3 e trocou tiros com a PM na ação que resultou na morte de Zé Luis. Ele foi preso na operação e levado para o presídio onde estava até fugir em maio.

Ueslei fugiu em maio deste ano junto com os outros 10 presos dos blocos 7 e 8, do presídio onde ficam os faccionados. Todos são considerados de alta periculosidade.

Morte

O criminoso foi morto em ação conjunta do Grupo Especial de Fronteira – Gefron, Polícias Civil e Penal, em um ramal do município de Rodrigues Alves, após trocar tiros com homens do Grupo Especial de Fronteira — Gefron, Polícias Civil e Penal.

Segundo informações, os policiais estavam em Ação Integrada quando houve uma troca de tiros. Dois criminosos conseguiram fugir pela mata e um foi baleado pelos policiais, indo a óbito.

Os nomes dos dois que conseguiram fugir não foram divulgados.