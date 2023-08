Bandidos que mantinham pai e filha reféns em carro se entregam a polícia

Durante a entrega de títulos de regularização fundiária na Baixada da Sobral, em Rio Branco, nesta sexta-feira, 25, o governador Gladson Cameli (PP) garantiu que vai rescindir contratos com empresas de construção civil que estão atrasando o cronograma de obras públicas. Bastante chateado com o atraso na execução de obras do governo, Cameli desabafou e disse que para dar respostas a população vai adotar as medidas administrativas cabíveis, como cancelamento de contratos e chamamos de novas empresas, inclusive, de fora do Estado. "Eu preciso executar o que está previsto e não irei ficar refém de empresário. Se vêm empresa de fora reclamam e as daqui não querem começar. Não vou me curvar a empresários", afirmou. O chefe do executivo acreano revelou ainda que exige que as empresas vencedoras de licitações...