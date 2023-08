MPAC entrega medalhas de comemoração aos 60 anos da instituição no Estado

FOTO: JARDY LOPES/ac24horas

O Ministério Público do Acre (MPAC) realizou nesta quinta-feira, 24, a abertura do IV Congresso Estadual, com uma sessão solene para a entrega da Medalha de Ordem do Mérito e de Comemoração aos 60 anos de história da instituição.

O procurador-geral do MPAC, Danilo Lovisaro, destacou a importância da realização, que reúne representantes de várias partes do país, a comunidade acadêmica da Universidade Federal do Acre e várias entidades.

“É um evento muito importante, já que faz 12 anos que essa cerimônia não ocorre aqui, com um tema fundamental para se colocar em discussão, que é o papel da democracia e do Ministério Público. Temos mais de 600 inscritos e estamos muito felizes em receber os colegas de fora do Estado, para participar, com diversos procuradores-gerais de justiça, integrantes também do Conselho Nacional do MP e toda a comunidade jurídica reunida, prestigiando esse evento”, apontou.

A abertura contou com a apresentação de cânticos dos povos Yawanawa e seguiu para a entrega das medalhas, em que mais de 40 condecorações foram dedicadas para procuradores, além do governador Gladson Cameli, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom e deputados estaduais.

Na ocasião, também ocorreu a assinatura do Termo de Adesão ao Movimento Nacional de Defesa das Vítimas e da Carta de Intenção dos Ministérios Públicos da Região Norte.

Após a cerimônia, ocorreu a palestra “O Ministério Público na perspectiva dos direitos humanos e da cultura da paz”, apresentada pelo procurador-geral de Justiça do Paraná, Gilberto Giacoia, doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo e pós-doutor pelas Universidades de Coimbra e Barcelona.

“Hoje o MP brasileiro tem o papel muito importante na defesa da sociedade com o perfil constitucional, para uma sociedade livre, justa e solidária. Nossa apresentação busca refletir e debater acerca dos caminhos do MP, que busca fortalecer as prerrogativas capazes de fazer prevalecer o governo das leis e dos homens, de combater e proteger o patrimônio público, voltar-se contra a corrupção, dos desmanche administrativos e a hipocrisia política que atuam distorcidas no país”, informou.

Em seu discurso, Gladson Cameli comenta seu compromisso com a cultura de paz e agradece o apoio do Ministério Público no combate as diversas problemáticas que a região já enfrentou.

“Gostaria de destacar que a cultura de paz é o que nós precisamos. Eu estou a frente do poder executivo há 4 anos, 7 meses e 24 dias, representamos as instituições e não podemos colocar os problemas debaixo dos tapetes, precisamos enfrentá-los. Cabe a nós, e todos sabem que eu como governador, tenho procurado tratar todos os prefeitos do mesmo modo e igualdade. Temos avançado, mas nós precisamos cumprir com os nossos deveres, principalmente agora, com os desafios ambientais que estamos sofrendo”, disse.

Gladson agradeceu a homenagem e reafirmou seu compromisso com os acreanos e o Brasil. “Temos de fato o MP como parceiro no combate em várias áreas, que ajudam não somente o nosso estado, mas a todos da nossa federação, como em uma fase tão difícil para o povo acreano, que foi a Covid-19. Tenham a certeza que trabalhamos unidos em busca de um bem comum. Que seja um encontro positivo porque o maior beneficiado será o nosso povo. Essa medalha reforça o meu compromisso como cidadão e governador, em honrar essa homenagem”, alega.

O evento, com o tema “O MP e a Democracia à luz da Constituição”, seguirá até sábado, dia 26, reunindo integrantes do MP de todo o país, além da comunidade acadêmica e a sociedade em geral.

Também estiveram presentes, o deputado Pedro Longo, a desembargadora, Regina Ferrari, o corregedor Nacional do Ministério Público, Oswaldo D’Albuquerque, o presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais, César Matar, a defensora Pública-Geral, Simone Santiago, o vice-reitor da Ufac, Josimar Batista, o presidente da OAB Rodrigo Aiache e o professor-coordenador do curso de Direito da UFAC, Vinicius Lemos.

