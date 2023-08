52 peões já estão inscritos para rodeio da Expoacre Juruá 2023

Uma comitiva do Município de Mâncio Lima, com membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente e da gestão Municipal, conduzidas pelo prefeito Isaac Lima e pelo consultor do Sebrae no Acre, Clóvis Consoli, estiveram ontem, 21, em Quilombo, Município da região Oeste de Santa Catarina. O objetivo foi trocar experiências e conhecer melhor a cultura, turismo, indústria e comércio da região. A viagem de intercâmbio faz parte do Projeto de Fortalecimento das Políticas de Meio Ambiente de Mâncio Lima com financiamento do Ministério da Justiça por meio do Funde de Defesa dos Direitos Difusos. Com 11 mil habitantes, Quilombo tem investindo no turismo rural e turismo de aventura. A economia do município, assim como da maior parte da região, é baseada na agricultura e na criação de gado, suínos e...