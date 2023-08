Mais de 30 candidatos disputam vagas de Conselheiro Tutelar de Cruzeiro do Sul

Em Cruzeiro do Sul, 32 candidatos disputam as 10 vagas de Conselheiro Tutelar do município. As eleições serão realizadas no dia 1.º de outubro e a população em geral poderá votar. “É muito importante as pessoas votarem para eleger os conselheiros que vão fazer cumprir o Estatuto da Criança e Adolescente”, cita Adriana Miranda, da Comissão Eleitoral.

Em Cruzeiro do Sul há dois Conselhos Tutelares, sendo necessários 5 conselheiros em cada um, somando 10 conselheiros, além dos suplentes.

Os eleitos serão empossados no 10 de janeiro de 2024 para mandatos de 4 anos. O salário de Conselheiro Tutelar em Cruzeiro do Sul é de R$ 2 mil mais R$ 1.500 de gratificação pagos pela prefeitura do município.

Desde domingo, 20, os candidatos estão liberados para a quarta etapa da eleição, que é a campanha propriamente dita. Podem utilizar as próprias redes sociais, mas só poderão veicular em emissoras de Rádio e TV, se não houver pagamento pelo serviço. A campanha prossegue até o dia 30 setembro.

Tania Ramalho, da Comissão Eleitoral, diz que no dia da eleição, os candidatos não poderão transportar eleitores. Destaca que no dia da eleição, haverá 25 urnas distribuídas em Escolas de Cruzeiro do Sul e nas 4 vilas do município.

“As pessoas podem votar com o Título de Eleitor e documento de identidade. É importante eleger os conselheiros que vão defender os direito das crianças e adolescentes”, pontua ela.