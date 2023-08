8º Festival do Milho de Porto Walter terá show nacional e cavalgada

Nesta terça-feira, 22, a prefeitura de Porto Walter divulgou a programação do 8º Festival do Milho, de 20 a 24 de setembro, que contará com show nacional, cavalgada, Festival de Praia e escolha do Rei e Rainha do evento.

” Vamos realizar a maior feira de comercialização de derivados do milho do Acre. Durante quatro noites, a Rua Beira Rio e a Concha Acústica, na Praça Imaculada Conceição, receberão a população da cidade e dos municípios vizinhos. Durante o evento estaremos desenvolvendo a economia local, apoiando o homem do campo com diversas oportunidades de negócios, cultura e entretenimento”, destacou o prefeito César Andrade.

A Festa do milho terá o apoio do Governo do Estado e do Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE.

Abrindo o evento, na quarta-feira, 20, haverá a entrega de kits aos feirantes (trajes para vendas) e uma noite gospel, com apresentações das igrejas evangélicas. Haverá pré-show da cantora Eliana Amorim e show com o cantor Dime Passos, de Rio Branco.

Já na quinta-feira 21, haverá escolha dos melhores pratos derivados do milho, a escolha do Rei e Rainha da 8ª edição. A animação e o entretenimento ficarão por conta do cantor Ricardo Pinheiro e da Banda Trio Furacão, de Rio Branco.

Sexta-feira, 22, será marcada pelo bingo beneficente a Igreja Imaculada Conceição e show de intérpretes. Para abrir o show da Banda Forro Boys, o comando da animação e folia com pré e pós-show ficará a cargo do cantor Ricardo Pinheiro e Banda.

No Sábado,23, o prefeito César Andrade, entregará de dezenas de kits com equipamentos para fortalecer a agricultura familiar, haverá amistosos intermunicipais, apresentações musicais e de dança com a Banda Delírios e Banda Pegada de Luxo. O show do cantor nacional Ceian Muniz, com pré-show e pós-show de cantores locais e regionais (Ricardo Pinheiro, Banda Delírios e Banda Pegada de Luxo, são as atrações artísticas de sábado.

O encerramento ocorrerá no domingo, 24 na Praia da Várzea com Cavalgada saindo do Ramal São Francisco, e atividades culturais e recreativas no Festival de Praia.

O prefeito César Andrade, destaca a expectativa do evento. “Vamos aquecer a economia gerando emprego e renda. Estamos preparando o município para receber os nossos visitantes e oferecer uma festa a altura do que nossa população merece”, concluiu.