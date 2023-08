Rio Juruá alcança até 60 centímetros em alguns pontos

Nesta segunda-feira, 21, o Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, está com 2,5 metros e deverá seguir baixando. O coordenador da Defesa Civil do município, tentente José Lima, diz que em alguns locais a lâmina d’água chega a 80 e 60 centímetros.

O baixo nível de água do manancial é preocupante, porque prejudica a navegação e o abastecimento de cidades como Porto Walter e Marechal Thaumaturgo.

“A situação é crítica e só há previsão de chuvas significativas a partir de novembro. Há muitos bancos de areia no leito do Rio e as grandes embarcações já não navegam. As médias e pequenas já tem dificuldades em circular no rio”, relata o coordenador da Defesa Civil de Cruzeiro do Sul, tentente José Lima.

O comandante em exercício do Corpo de Bombeiros em Cruzeiro do Sul, tenente José Carlos, alerta para os cuidados na navegação neste período de seca do Rio Juruá.

“É necessário reduzir o volume de cargas e não navegar a noite. O cuidado deve ser redobrado na navegação e os condutores devem conhecer o trajeto. Os passageiros devem usar coletes salva-vidas”, alerta ele.