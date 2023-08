Acre tem domingo quente, seco e poucas nuvens, aponta previsão

O senador Sérgio Petecão (PSD), foto, decidiu que o seu partido somente vai definir em qual grupo vai se aliar para a disputa da prefeitura de Rio Branco, no próximo ano. Não descarta apoiar a candidatura do Marcus Alexandre, mas também tem ressalvado que não tem até aqui nenhum compromisso de apoio. Sobre o governador Gladson Cameli, ele tem reiterado que não teve com ele qualquer conversa sobre as eleições do próximo ano. Petecão somente faz uma ressalva, a de que o único nome com o qual o PSD não estará no mesmo palanque, é o do prefeito Tião Bocalom. Quem foi designado pelo partido para abrir o calendário de conversas sobre alianças para apoiar um candidato à PMRB, é o presidente do diretório municipal, deputado Eduardo Ribeiro (PSD). Até...