Após 18 dias, motociclista que perdeu perna em acidente deixa UTI do PS

Os três Policiais Militares do Giro, que foram atropelados nesta sexta-feira, 18, em Cruzeiro do Sul, receberam atendimento no Pronto Socorro do Hospital do Juruá, e já estão em casa. "Eles estão bem, já em casa", a informação é do comandante da Pm de Cruzeiro, tenente-coronel Edvan Rogério. O atropelamento aconteceu no cruzamento das Ruas Alfredo Teles e Muru, no Bairro João Alves. No momento em que iam atender uma ocorrência, três policiais do GIRO, foram atropelados por um taxista que invadiu a preferencial, causando a colisão. Nem o taxista, nem os policiais tiveram os nomes divulgados. Segundo o comandante da Companhia de Policiamento Especializado - CPE, capitão Daniel Teixeira, o condutor do automóvel não seguiu o sinal de Pare, que indicava a preferência para os policiais no cruzamento. “Testes...