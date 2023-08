Anglo entrega mais de 7 toneladas de alimentos para instituições de Rio Branco

A escola Anglo Acre entregou na manhã desta sexta-feira, 18, para várias instituições de caridade e igrejas de Rio Branco, mais de 7,6 toneladas de alimentos, arrecadados por alunos da instituição de ensino.

O evento é resultado de uma gincana realizada nas últimas semanas, em comemoração ao Dia do Estudante. Segundo o idealizador do projeto, coordenador do Anglo, Gabriel Salvador, esta é a quarta realização, que este ano bateu recorde de arrecadação.

“Saímos de 4 toneladas em 2022, para mais de 7 em 2023. Os alunos fizeram um ótimo trabalho, alguns fizeram vaquinha, venderam rifas ou pediram em casas de amigos e parentes. Vamos ajudar diversas pessoas com esse esforço deles e eu tenho orgulho de todos”, destacou.

Padre Jairo, representante da Igreja Católica, falou sobre a problemática de diversas famílias em nosso Estado que não possuem o que comer. “Agradecemos de coração a essa instituição. Sabemos que o papel das escolas não é só com a educação e sim formar bons cidadãos e isso que está acontecendo aqui mostra que o Anglo está trabalhando para que todos os alunos sejam bons seres humanos, que pensam no próximo e se preocupam com a solidariedade para aqueles que mais precisam”.

Para a psicóloga Emilly Borges, da Casa de Acolhimento Lar Ester, que trabalha com crianças e adolescentes que foram vítimas de abuso e exploração sexual, a atitude é um reconhecimento de entidades do Estado que precisam de apoio.

“Somos uma instituição filantrópica, então sobrevivemos de doações. Isso é mais do que uma ajuda, é um reconhecimento do nosso trabalho. Agradecemos tudo o que os alunos e a escola está fazendo não só para a gente, mas para outras várias entidades”, afirmou.

A estudante Bruna Albuquerque, se mostrou grata em poder participar da ação. “É uma gratidão enorme poder participar de um projeto tão grande assim, que vai chegar em tantas famílias. Porque a gente sabe como é difícil as coisas. Então, o quanto a gente poder ajudar o próximo, vai ser sempre maravilhoso. E todo ano queremos arrecadar mais alimentos para conseguir chegar em muitas outras pessoas”.

Ana Maria Leite, fundadora do Anglo no Acre, chora durante homenagem

Durante a entrega dos alimentos, a fundadora do Anglo no Acre, Ana Maria Leite, foi homenageada pela dedicação à educação na capital acreana e pelo incentivo aos alunos com práticas que vão além do estudo em sala de aula. A educadora se emocionou com o discurso do Padre Jairo, que lembrou o começo difícil na escola, e chorou durante a solenidade.

Com recém 80 anos completados, Ana Leite tem mais da metade da vida dedicada a formação de crianças e jovens pela instituição de ensino. As homenagens lembraram que a solidariedade é um dos princípios legados do colégio, que possui 43 anos de história.

“Sempre procuramos cultivar em nossos alunos a sementinha da solidariedade. Foi uma gincana com várias provas, mas o espírito principal é valorização e participação deles nessas causas. Esse ano eles se superaram e eu fico muito feliz, agradecida a todos que participaram dessa iniciativa”, revelou.

FOTOS: JARDY LOPES/ac24horas