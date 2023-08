Acre recebe primeiro tanque de mergulho do Norte para treinamento dos bombeiros

O treinamento com o uso de meios de fortuna onde os bombeiros formam uma corrente dando as mãos uns aos outros, utilizando-se de objetos até chegar à vítima agora pode ser feito com mais frequência e com mais segurança no primeiro tanque de mergulho da região Norte, entregue pelo governo do Estado por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre ao Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC).

O investimento para a realização custou mais de R$ 1 milhão e vai servir como meio de treinamento para futuros salvamentos em água, já que as condições de mergulho na região acreana são consideradas as mais difíceis do país, com águas carregadas de sedimentos e turvas.

O engenheiro da Sejusp, Marcio Oliveira, explica que o tanque tem altura útil de 10 metros de coluna d’água, “com uma capacidade operacional que varia, dependendo do tipo de exercício que está sendo executado, que pode ser mergulho livre, onde o ideal é que seja apenas uma pessoa por vez, ou mergulho com cilindro, onde a capacidade dele pode ser até cinco operadores”.

Para o secretário de Segurança Pública, coronel José Américo Gaia, a obra foi construída com rapidez para dar condições aos bombeiros para atenderem à população acreana: “O tanque é de grande importância para o treinamento dos profissionais do Corpo de Bombeiros, tendo em vista que muitas das atividades que são desempenhadas no Acre são em meios aquáticos”.

Já o comandante-geral do CBMAC, coronel Charles Souza, coloca que, desde a década de 70, a força sempre utilizou os meios de fortuna para realizar os trabalhos de mergulho, e que a região amazônica demanda muitos resgates de materiais, bens e pessoas.

“Os treinamentos sempre foram feitos em piscinas, e posteriormente eram levados para os meios naturais, como rios e açudes. No entanto, ficavam muito precários porque havia muitos riscos à vida do bombeiro militar. Com a aquisição desses novos espaços, temos a oportunidade de profissionalizar ainda mais esse mergulhador, aumentando inclusive o tempo de mergulho, evitando possíveis acidentes e ganhando mais vidas”, disse o coronel.

O tanque foi construído com recursos provenientes do Plano de Valorização dos Profissionais de Segurança Pública, de 2020, além do Plano de Aplicação: Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública, no âmbito da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS).

Com informações da Agência de Notícias do Acre.