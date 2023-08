Sine do Acre tem mais de 40 vagas de emprego nesta quinta-feira, em Rio Branco

Duas apostas acertaram as seis dezenas sorteadas hoje no concurso 2621 da Mega-Sena. Cada uma delas leva um prêmio de R$ 1.928.029,09. Os números sorteados foram: 06 – 09 – 14 – 16 – 42 – 47. As apostas vencedoras são das cidades de Juazeiro (BA) e São Paulo (SP) - esta, feita por meio eletrônico. O próximo concurso será realizado no sábado, com prêmio estimado de R$ 4 milhões. 33 apostas acertaram cinco dezenas e faturam R$ 63.432,99. Houve 3.245 apostas vencedoras com quatro números, que levam R$ 921,54. Como faço para participar do próximo sorteio da Mega-Sena? Você precisa fazer uma aposta de seis a 20 números nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Participam do próximo concurso todas as apostas registradas...