Clodoaldo será convocado para disputar a prefeitura de Cruzeiro do Sul

O deputado Clodoaldo Rodrigues (REPUBLICANOS), vai ser chamado à Brasília, para receber um convite oficial do presidente do REPUBLICANOS, Marcos Pereira, para disputar a prefeitura de Cruzeiro do Sul. A informação foi passada ontem ao BLOG pelo deputado federal Roberto Duarte, que preside o partido no Acre.

Na sua visão, um quadro como o Clodoaldo, o mais votado no município na última eleição para a ALEAC, não pode ficar de fora da disputa da prefeitura do segundo colégio eleitoral do estado. Duarte diz que o convite tem o respaldo do União Brasil e do PL, representados pelos senadores Alan Rick e Márcio Bittar. Serão feitas pesquisas para medir a aceitação do nome do parlamentar.

Clodoaldo ainda não se pronunciou, e segundo informações, deve aguardar para ver como ficará o cenário para a eleição da prefeitura de Cruzeiro do Sul, no próximo ano, antes de decidir a respeito de ser candidato. É um nome competitivo.

SERIA PÉSSIMO

Uma candidatura do deputado Clodoaldo Rodrigues (REPUBLICANOS) a prefeito de Cruzeiro do Sul, seria péssimo para o prefeito Zequinha, que quer disputar a reeleição. Clodoaldo é um dos nomes mais fortes do grupo que o elegeu.

CONVITE NA MESA

O REPUBLICANOS, também, que ter candidatura para a prefeitura de Brasiléia, sendo o nome de Suly Guimarães o convidado. “Mas vai depender do deputado Tadeu Hassem, que comandará o partido no município”, revelou ontem o deputado Roberto Duarte ao BLOG.

SEM ESPAÇO

O BLOG tem informação segura de que não haverá espaço para uma filiação de Suly Guimarães no PP. O grupo da deputada Maria Antônia (PP) quer ter o PP com uma candidatura própria em Brasiléia.

EPISÓDIO PARA SERVIR DE LIÇÃO

Para se falar das cenas chocantes que aconteceram ontem, num despejo de invasores de uma área no bairro Irineu Serra, por decisão judicial conseguida pelo governo, tem que se deixar a emoção e o partidarismo de lado. O governo falhou duas vezes: a primeira por não ter dado uma destinação com obras ao espaço invadido; e a segunda não ter agido quando o primeiro invasor fincou a primeira estaca. Não se pode deixar de citar neste contexto, que o governador Gladson não recebeu um centavo do ex-presidente Bolsonaro, a quem denominou de um “Pai para o Acre”; para construir nem uma choupana de palha. Mas mesmo assim foi incensado pelo grupo político do governador e por ele durante a campanha. E acabou sendo o mais votado em Rio Branco. As unidades habitacionais que existem nos últimos 20 anos construídas em Rio Branco, foram erguidas apenas nos governos do Lula e da Dilma. Cidade do Povo, conjuntos Carandá e Santa Cruz entre outros. O atual governo passou 4 anos gritando Mito, Mito, Mito, e não executou uma política habitacional. Essa é uma verdade. Vamos analisar os fatos friamente. As cenas lamentáveis de ontem devem servir de lição para que o governo abra espaço para reativar a abandonada construção civil nos últimos cinco anos; e que os recursos a serem liberados pelo novo PAC anunciado pelo Lula, sejam usados de forma célere para a construção de conjuntos habitacionais, e que o critério para a escolha das famílias a ocuparem os imóveis seja apenas pela necessidade, e não por pressão política. Para que fique no passado de triste memória o que ocorreu ontem na invasão Terra Prometida.

NÃO HAVIA INIMIGO A SER ABATIDO

A Polícia Militar só age em despejos em invasões, quando é compelida por uma decisão judicial. E foi o que ocorreu ontem. Cumpriu uma ordem da justiça. A PM não tem culpa pelo desfecho. Só pecou ao querer dar um espetáculo midiático, levando para a cena um sniper – atirador de precisão – já que não havia nenhum invasor armado que colocasse em perigo os militares, para vir a ser eventualmente abatido por um tiro certeiro. O comando da PM deve ter assistido o filme SNIPER, que retrata a ação de um militar dos EUA, na guerra do Iraque. A PM não está no banco dos réus neste episódio de ontem.

NENHUM CENTAVO

A bancada federal acreana passada, majoritariamente bolsonarista, ao invés de destinar recursos para a construção de unidades habitacionais, ficou alocando suas emendas para a construção de obras eleitoreiras.

NO PRIMEIRO POSTE

“Caso o despejo de ontem no Irineu Serra tivesse sido originário de um pedido jurídico do prefeito Bocalom, a mídia já teria lhe crucificado e a oposição o enforcado no primeiro poste da esquina”. Comentário enviado ontem por um leitor do BLOG.

SUJO E MAL LAVADO

Os arautos do PT bateram tanto no Bolsonaro pelo alto preço da gasolina, e com o Lula no governo os preços continuam a disparar. O mal lavado não pode falar do sujo. O preço da gasolina no Acre continua sendo um assalto a mão armada.

MESMO CAMINHO

Outra crítica que foi feroz por parte do PT e do Lula, foi por o Bolsonaro ter entregue o seu governo ao Centrão. O Lula segue a mesma cartilha do Bolsonaro, loteando seu governo com o Centrão. O PT sabia que ninguém consegue governar o país sem dar cargos e ministérios aos parlamentares, para conseguir aprovar seus projetos no Congresso. Mas ficou posando de durão na campanha.

VELHO OESTE

Rio Branco não está devendo nada às cenas de pistoleiros nas cidades do velho oeste americano, retratado em dezenas de filmes de faroeste. Aqui, aqui, é chacina na Penal e chacina em bairros da capital.

FRASE EMBLEMÁTICA

O ex-prefeito Marcus Alexandre definiu numa frase a sua saída do PT: “Foi o fim de um ciclo, hoje estou no MDB”. Em termos de mudanças partidárias, poucos podem atirar a primeira pedra por não terem nunca mudado de partido.

PRECISA RESOLVER

O PP precisa resolver a situação de ter dois nomes do partido disputando a indicação da candidatura à PMRB. O que poderia acabar com o entrave seria uma decisão consensual, mas isso está muito longe de vir acontecer entre o Alysson Bestene e o Tião Bocalom.

CURTO E GROSSO

Perguntei ontem a um político que tem acesso à vice-governadora Mailza Assis, se achava que ela seria candidata ao governo em 2026, e foi curto e grosso na resposta: “É candidatissima.”

VIROU NOVELA MEXICANA

O problema não acontece só neste governo, aconteceu também em governos anteriores, de atraso no pagamento dos servidores terceirizados. O governo diz que passou o dinheiro para as empresas e essas rebatem que não receberam. E continua quebrando dentro da parte mais fraca, o servidor terceirizado. Essa novela mexicana precisa ter um fim nos seus capítulos.

CANDIDATURA CERTA

O presidente do MDB, Flaviano Melo, diz ter a garantia do ex-prefeito Vagner Sales, que a filha Jéssica Sales (MDB) será candidata a prefeita de Cruzeiro do Sul.

NADA IMPROVÁVEL

Não é descartável que em Brasiléia os grupos Dêda\Deputada Maria Antônia (PP) e da ex-prefeita Leila Galvão, venham a se unir para disputar a prefeitura do município.

FORA DO PROCESSO

Os tucanos têm um nome competitivo para disputar a prefeitura de Rio Branco, o do Minoru Kinpara; o problema é que o PSDB virou um partido nanico, sem estrutura e sem base política na capital. Isso breca uma candidatura própria ser viável.

VOTOS NO JURUÁ

O único deputado do PSDB no Acre, Luiz Gonzaga, tem a sua base eleitoral no Vale do Juruá, não tem nenhum nicho em Rio Branco. Por isso, não pode nem pensar em uma candidatura majoritária na capital.

PODE ANOTAR

Deixa se aproximar mais da campanha para a prefeitura de Rio Branco, que vocês vão ouvir o deputado Luiz Tchê (PDT) querendo indicar o vice na chapa que se mostrar mais viável. O gaúcho não mete prego sem estopa.

FRASE MARCANTE

“A boca do sábio está em seu coração. O coração do ignorante está em sua boca”. Ditado turco.