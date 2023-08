Estação de Tratamento de Esgoto abandonada é consumida pelo fogo

Neste sábado, 05, tem Especial Pearl Jam e Creed com a banda Terra Grunge, de Porto Velho, na Confraria Gastrobar, em Rio Branco, a partir das 19h. Conhecido no cenário do rock, o grupo irá animar a noite com os sucessos "Even Flow", "Black", "Last Kiss" e, "One Last Breath", "My Sacrifice" e "With Arms Wide Open", recheada com uma genuína experiência grunge dos anos 90. O evento tem apoio do Hotel Guapimdai. Para mais informações e compra de ingressos, entre em contato com os telefones (68) 99205 5678.