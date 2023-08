Especial Pearl Jam e Creed ocorre neste sábado em Rio Branco

Com preços médios de R$ 5,79 e R$ 5,86 o litro do diesel comum e S10 comercializados no Acre são os mais caros do País neste começo de agosto. Já a gasolina comum está sendo vendida a R$ 6,22 o litro em sua cotação média. Esse valor, apesar de estar um centavo de real menor que na semana passada, é o segundo mais alto do País, perdendo apenas para a gasolina vendida no Amazonas, que chega a R$6,28. Os dados são do levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), atualizado tradicionalmente às sextas-feiras à tarde. O etanol a R$ 4,70 está entre valores medianos no País e confirma estabilidade em relação ao último levantamento, no fim de julho. A botija de 13 quilos do gás...