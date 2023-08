Deputado Nicolau Júnior, mais um político focando no governo em 2026

Na sua tradicional calma, comedido nas palavras, mas nas conversas mais reservadas, o deputado Nicolau Junior (PP), admite que vai tentar viabilizar o seu nome para a disputar a sucessão do governador Gladson Cameli em 2026, com quem já falou sobre o assunto e foi incentivado a buscar seu espaço. “O Gladson tem que ter um candidato a governador para lhe suceder que lhe garanta lealdade total depois que ele sair do poder”, ressaltou Nicolau. Uma disputa de governo é completamente diferente de uma disputa de deputado estadual, e Nicolau sabe disso. “Vou fazer tudo com muita calma, conversando, há muito tempo até 2026 para esse projeto dar certo”, concluiu o deputado Nicolau Junior (PP).

FICA COM ZEQUINHA

Sobre o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha, o deputado Nicolau Junior (PP) reconhece que, ele está trabalhando, mas que este trabalho não tem despertado a simpatia popular. Para ele, Zequinha tem de melhorar a sua comunicação se quiser garantir a reeleição. Mas garantiu que vai estar ao seu lado na campanha.

VÃO FICAR MAIS GORDINHOS

Esses churrasqueiros trazidos de Porto Alegre pelo secretário de Agricultura, Luiz Tchê, para fazer churrasco na EXPOACRE, não vão colaborar para aumentar a produção do cheiro verde e da chicória, mas vão empanturrar e deixar mais gordos o primeiro escalão do governo com picanha, maminha, costela, cupim, servidos à moda gaúcha.

DISCUSSÃO TOSCA

Gladson Cameli, Sérgio Petecão, Márcio Bittar, Socorro Neri, Luiz Tchê, Tião Bocalom, Minoru Kinpara, só para citar esses, todos já foram aliados nos governos do PT, quando vigorava a Frente Popular do Acre. Então, é tosca essa discussão de fazer do PT algo do qual nunca passaram perto. Os fatos não mentem.

VIROU POLITICAGEM

Essa briga dos Pastores evangélicos para ver quem ocupa mais espaço no governo para fazer política, é a troca do religioso pelo profano. Esqueceram a Bíblia para brigar por cargos políticos.

PENETRA NA FESTA

A expulsão do Pastor evangélico Gemil Junior do palco do show gospel, é um exemplo a que ponto chegou a briga. Um assessor do governo, assim justificou a expulsão: “Estava de penetra no palco, queria aparecer”.

O GLADSON SENDO GLADSON

Quando o governador Gladson declara sobre a disputa da PMRB que, o Alysson Bestene e o Tião Bocalom “se resolvam”, fortalece a presidente do diretório municipal do PP, deputada federal Socorro Neri, presidente do diretório municipal, que é quem vai comandar a sucessão no PP.

NADA MAIS NATURAL

Não vejo com surpresa a rejeição do deputado Emerson Jarude (MDB) à candidatura do ex-prefeito Marcus Alexandre, apoiado por um bloco progressista. O Jarude é um político da direita extremada, bolsonarista e conservador, a antítese do Marcus.

NADA DIFERENTE

Fui ontem à EXPOACRE, bem organizada, mas não trazendo nenhuma novidade das anteriores.

CAIR EM CAMPO

A EXPOACRE vai ser vendida ao final como tendo gerando cifras milionárias de negócios (nunca consegui entender esses cálculos), mas isso não será suficiente para decolar a candidatura do Alysson Bestene (PP) a prefeito. Se quer se viabilizar tem que se jogar na periferia, que é onde estão os votos. A elite que o cerca não define eleição. No máximo serve para fazer coro de elogios à sua candidatura.

PEC DA ANISTIA

Com o apoio de partidos de centro e de esquerda (o PT é um deles), entrou na pauta a PEC da ANISTIA, que passa uma borracha nas prestações de contas dos partidos com problemas e o não cumprimento das normas para a ocupação de candidatos por cotas. É uma espécie do liberou geral a ilegalidade. Deverá ser aprovada com maioria esmagadora de votos.

ASSUNTO SÉRIO

A defesa do deputado Clodoaldo Rodrigues (REPUBLICANOS) para que o governo construa um Hospital do Câncer em Cruzeiro do Sul, é de alta relevância. Pacientes de toda região do Juruá têm que buscar atendimento na capital, e na maioria das vezes sendo mal atendidos e sem condições para se manter na cidade.

META DO PSD

A meta imediata do PSD é montar uma chapa forte de candidatos a vereadores na capital e no interior. O cerne da discussão sobre a eleição em Rio Branco só deve ser definida no próximo ano. Até lá, o presidente do diretório municipal do PSD, deputado Eduardo Ribeiro, vai se limitar a conversar com os outros partidos.

NINGUÉM PODE ESQUECER

Um ponto marca o governo do Gladson Cameli, mais que outras atividades da sua gestão: a liberdade de expressão. Nunca liga para pressionar um jornalista por uma matéria, mesmo que lhe seja desfavorável. Democracia pura.

SEM BOLA DE CRISTAL

É muito cedo para se fazer uma projeção confiável, sobre quem pode ganhar ou não a eleição para a prefeitura de Rio Branco. Não se sabe nem quem será candidato a prefeito para valer, e nem como estarão as composições entre os partidos. É cedo, para colocar a cerveja na geladeira para gelar.

OS IMPÉRIOS SE SUCEDEM

Já tivemos no governo do Gladson a República do TCE; depois veio a República dos Coronéis; e agora surge com força a República dos Pastores Evangélicos. Não se dá um passo numa repartição sem trombar com um Pastor.

CHECAR ANTES

O deputado federal Gerlen Diniz (PP) antes de ir à tribuna condenar um suposto ato de truculência de um órgão federal como o IBAMA, deveria checar se as famílias que se sentem prejudicadas não fizeram desmatamentos em áreas de reservas ou outras áreas públicas. Não sei quem está com a razão, mas se feriram a lei ambiental a punição é normal.

TROCA DE ELOGIOS

Por indicação do deputado Arlenilson Cunha será realizada logo mais uma daquelas chatas sessões solenes, que só servem para a troca de elogios entre o proponente e os homenageados. Por isso são esvaziadas, nem os deputados aparecem.

FRASE MARCANTE

“A política não deveria ser a arte de dominar, mas sim a arte de fazer justiça”. Aristóteles.