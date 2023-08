Confira a galeria de fotos da 5ª noite da Expoacre 2023

O sistema é composto por vasos plásticos que facilitam o manejo, segundo o engenheiro-agrônomo Diogo Sobreira. De acordo com ele, a vantagem do sistema trazido do Rio Grande do Sul pela Secretaria Estadual de Agricultura é a diminuição do custo de mão de obra, redução do uso de água e controle da nutrição mineral da planta. “O vaso é constituído de uma estrutura toda plástica, de material reciclado, mas ele tem um segredo que é um espaço embaixo, que um prato, onde a água se armazena durante o tempo de cultivo e isso vai manter a umidade de todo o substrato inerte que está nesse local”, diz o especialista. De acordo com Sobreira, a experiência é completamente inovadora para o Acre e vai facilitar as condições de trabalho do produtor...