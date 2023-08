Suspensão de voos para o Acre causa cancelamento do show de Pitty, diz empresa

O deputado federal Zezinho Barbary (PP) passou todo o recesso parlamentar percorrendo os municípios da região do Juruá. A extensa agenda incluiu reuniões institucionais, entrega de equipamentos e visitas às comunidades rurais e ribeirinhas. Os trabalhos começaram pelo município do Jordão, por ocasião da Assembleia da AMAC (Associação dos Municípios do Acre), discutindo convênios e projetos, que beneficiarão os municípios acreanos, bem como o alinhamento acerca do Plano Plurianual Participativo. No município, ele também realizou reuniões com diversos segmentos da sociedade, incluindo os indígenas do povo huni-kuin, ocasião em que reafirmou seu compromisso na defesa dos povos originários, bem como sua oposição ao Marco Temporal, que segundo ele, “é um verdadeiro genocídio legislado, que desonra toda a história do Brasil”. O parlamentar também esteve no município de Marechal Thaumaturgo acompanhando...