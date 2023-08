Churrasco do agro reúne dezenas de autoridades na Expoacre 2023

O novo superintendente regional do Banco da Amazônia (Basa) no Acre foi empossado durante a Expoacre, no Parque de Exposições. Edson Souza tomou posse no estande do Basa montado na feira agropecuária deste ano. Com 12 anos de experiência bancária, ele já passou por três agências distintas no Acre, Mato Grosso e Amazonas. “As expectativas são as melhores possíveis, na realidade. A gente veio para dar continuidade ao trabalho que o banco já vem desenvolvendo na região no intuito de poder cada vez mais fomentar a região, fomentar o apoio aos pequenos negócios e fomentar a agricultura familiar”, disse o novo superintendente do Basa no estado. Questionado pela repórter Thaís Farias, Edson Souza disse que o banco pode melhorar a oferta de crédito aos clientes, tornando as operações mais fáceis...