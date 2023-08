Sem consenso para a prefeitura, que tal disputar na porrinha? 

O prefeito Tião Bocalom tem poucos caminhos para sedimentar por seu partido a sua candidatura à reeleição. A lógica seria que, sendo prefeito, o PP se unisse em torno da sua candidatura. Mas tem muitas pedras no caminho. Uma delas é não ter trabalhado a inserção de nomes de sua confiança no diretório municipal, que é quem comanda a eleição municipal.

O segundo ponto é que a presidente do diretório do PP, é a deputada federal Socorro Nery, sua adversária declarada; e que já se pronunciou publicamente ser o secretário Alysson Bestene o candidato que o PP quer para brigar pela PMRB. E terceiro, é um argumento que os seus adversários do PP vem jogando, de que não apoiou a candidatura à reeleição do governador Gladson Cameli.

Nenhum dos argumentos acima convencem o Bocalom, que diz que será o candidato da sigla, de onde somente sairá expulso. E que as pesquisas que virão mostrarão ser ele um candidato com mais chance de vencer que o Alysson. Então, ninguém espere que este impasse entre as candidaturas do Tião Bocalom e do Alysson Bestene tenha o desfecho este ano. Uma coisa é certa: com a confusão perde o partido, com os dois grupos se engalfinhando e sem saber quem levará a taça de candidato do PP. Tem uma sugestão popular: disputar a candidatura no tradicional jogo com palitos da porrinha.

POSANDO COM O FILHO ALHEIO

Longe de atingir a honorabilidade da vice-governadora Mailza Assis – uma política decente – mas não se pode deixar passar batido a falsa afirmação publicada na imprensa por sua assessoria, dela e outros políticos serem responsável pela vinda da 910 milhões de reais para a BR-364. Vamos por pontos: não existe a quantia liberada, é apenas uma previsão. O segundo, mais importante, é que o valor está explicitado no PAC, ou seja: o valor não dependeu de pedido ou do prestígio de nenhum político do estado para garantir que venha a aludida verba. É uma decisão política do governo do presidente Lula. O resto é ficar posando no colo com filho alheio. O pai é barbudo, fala rouco e se chama Lula.

NENHUMA VOZ

O mais interessante na história é que esses políticos bolsonaristas não levantaram a voz durante quatro anos, para cobrar do ex-presidente Bolsonaro ao menos uma carrada de piçarra para tapar os buracos da rodovia 364. Isso lhes tira a legitimidade da crítica ou se apossar de uma decisão do governo do Lula. Passaram o tempo o denominando como um candidato enviado por Deus.

SÓ NA CABEÇA DO NENÉM

Carece de base a afirmação do presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Raimundo Neném, de que foi um espetáculo a atuação dos vereadores no período legislativo passado. Tanto não foi assim, que não houve um vereador que se destacou, ou se cacifou para conseguir popularidade e disputar, no próximo ano, a prefeitura de Rio Branco. Menos, Neném!

CAMINHÃO DE DIÁRIAS

A única coisa da qual o presidente Raimundo Neném pode se jactar, é de ter distribuído um caminhão de diárias para os vereadores fazerem curso (sic) nos estados do nordeste.

GRANDE OPORTUNIDADE

O deputado Emerson Jarude (NOVO) reclamou tanto do MDB, por ter tolhido ser candidato a prefeito da capital, que agora, no NOVO, tem um partido para chamar de meu e mostrar se tem mesmo votos para ser eleito prefeito da capital. As cartas estão na mesa. As pesquisas mostrarão se tem ou não votos para a difícil empreitada.

QUE CONFUSÃO!

Deve prejudicar o público da EXPOACRE, essa desistência de cantores programados para se apresentar no evento. Um grande público só vai ao local para assistir aos cantores de fora. Uma dor de cabeça para os organizadores.

RESTRITO AO GRUPELHO

O ex-senador Jorge Viana não está querendo muito mostrar a cara depois da derrota para o governo. Quando vem ao Acre limita-se a ir ver a sua imensa plantação de café e se reunir com um grupo que lhe é próximo.

NÃO ACREDITO

Reservo-me ao direito de não acreditar na afirmação da deputada federal Antônia Lúcia (REPUBLICANOS), que será candidata a prefeita, por não ter o apoio partidário. O candidato que está na cabeça do presidente regional e deputado federal Roberto Duarte (REPUBLICANOS) para a disputa da PMRB, é o do deputado federal Ulysses Araújo (UB).

NENHUM DESTAQUE

Ficaram todos no chamado baixo clero. Não fosse verdade estariam sendo entrevistados pela grande mídia. O máximo que a bancada federal acreana conseguiu, em termos de projeção, foi entrevista na TV-Senado, sem audiência regional.

TODA PINTA

Como se diz no popular, pelas suas andanças, o deputado Luiz Gonzaga (PSDB) tem dado toda pinta de que se prepara para ser candidato a deputado federal em 2026.

NÃO DIVULGO

Agradeço a quem manda resultados de enquetes para prefeito ao BLOG. Mas não publico por falta de base científica. Só divulgo as pesquisas de institutos sérios. Questão de linha.

PRINCIPAL COMBATE

Quem vai estar de retorno às lides políticas no próximo ano, é o ex-deputado federal Chicão Brígido, como candidato a vereador. Seu principal adversário será a compra despudorada de votos na campanha.

CONTAS DOS ADVERSÁRIOS

Nas contas dos adversários, o prefeito Tião Bocalom só tem dois votos no diretório municipal do PP. É bom avaliar outra sigla para disputar a reeleição. No PP não terá legenda.

PODE ESQUECER

O prefeito Tião Bocalom, também, procure tirar da sua cabeça vir a receber o apoio do governador Gladson Cameli, de quem foi adversário na última disputa do governo. É bom ir traçando um Plano B para a eleição do próximo ano.

ASSUSTA NOVATOS

A chapa do PP de candidatos a vereadores da capital, pelo grande número de medalhões políticos, assusta a adesão de candidatos novatos. É uma chapa da morte.

ORELHA DE FREIRA

Essa tão cantada em prosa e verso aliança política entre o governador Gladson Cameli e o senador Sérgio Petecão (PSD), para a disputa da prefeitura da capital, é igual à orelha de freira, que ninguém nunca viu. E, pela remada da canoa, não vai se ver.

NÃO VAI PROCURAR

O senador Sérgio Petecão (PSD) está naquela de que, se o governador Gladson quiser conversar sobre política, que ligue para ele, porque ele não irá atrás. No que está certo.

SECRETARIA DA IBB

A secretaria de Assistência Social é chamada nos corredores palacianos como “Secretaria da IBB- Igreja Batista do Bosque. O governo do Gladson é o que mais tem evangélico por metro quadrado. Dá para fazer cinco cultos diários. Pastores é que não faltarão.

FRASE MARCANTE

“Em política, a comunhão de ódios é quase sempre a base das amizades”. Alexis Tocqueville.