Promotor revela denúncia de importunação sexual na Expoacre e alerta: “pena de 5 anos”

O promotor de justiça, Luiz Henrique Rolim do Ministério Público do Estado do Acre revelou neste sábado, 29, nos estúdios do ac24horas/Ecos da Notícia, que recebeu denúncia de importunação sexual dentro do Parque de Exposições Wildy Viana com uma menor de idade.

Segundo ele, esse assunto é sério e precisa ser debatido. “A vítima não identificou o agressor e as pessoas precisam saber que a pena para esse crime no artigo 215 A do Código Penal com reclusão de 1 a 5 anos se o ato não constitui crime grave”, explicou.

Rolim disse ainda que caso ocorra novo crime na Expoacre, as pessoas poderão registrar boletim de ocorrência ou procurar o Ministério Público. “Se você está sofrendo, você tem direito de buscar o MP. Se você está no show e foi importunada, tem o direito de buscar as autoridades”, encerrou.