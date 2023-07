Bairros dominados pelo B13 tem noite marcada pelo deserto em Rio Branco

Por meio do projeto Motociclista Consciente, as equipes de Educação e Fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) realizaram no fim da tarde desta quinta-feira, 27, blitzes educativas em Rio Branco, sendo uma na Avenida Ceará, nas proximidades do Colégio Armando Nogueira, e outra na Via Chico Mendes, próximo ao estádio Arena da Floresta. Durante a ação, aproximadamente 1.500 condutores de motocicletas foram orientados sobre a necessidade do respeito às leis de trânsito, principalmente aos limites de velocidade e ao semáforo, assim como ao uso correto do capacete. “Hoje parabenizamos os motociclistas, mas também aproveitamos para lembrá-los que sobre duas rodas a vida exige mais cuidado. Já que, em caso de acidente, somente o capacete os protege, é preciso não só fazer uso desse equipamento de forma correta,...