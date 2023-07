Pendurar no PT, é pendurar em jaca madura, o tombo é certo

Que o PT fez muitas coisas positivas nos 20 anos que esteve no poder no Acre, é uma verdade. Que Rio Branco foi transformada de um muquifo numa cidade mais aprazível, também é verdade. Quem não se lembra daquela cena dantesca de uma favela de palafitas na beira do Rio Acre na Epaminondas Jácome, que se tinha quando entrava na ponte Coronel Sebastião Dantas? Foi urbanizada pelo então prefeito Jorge Viana.

Na política existe a fadiga de ideias, fadiga popular, e essa fadiga popular foi o que aconteceu no PT. Foi varrido das urnas, ao ponto de não ter um vereador na capital, um deputado federal, um senador, e dos seus quatro prefeitos, três deixaram o partido. É isso que a turma do Peter Pan do PT (o menino que nunca cresceu das histórias de quadrinhos) não quer aceitar e teima em ficar na Terra do Nunca – onde tudo era estático. Faço o preâmbulo para dizer que, a declaração do Marcus Alexandre aos sites, de que; quem vai decidir o seu futuro político sem pitacos dos dirigentes do PT e de ninguém – indo para o MDB ou PSD – é ele, mostra um crescimento político e o fim da figura do mamulengo que sempre foi no PT.

É só ver a última eleição, em que estava com a vitória certa para deputado estadual, e para atender os caprichos do PT entrou na barca furada de ser candidato a vice-governador em uma chapa com o Jorge Viana, sem chance de ganhar. O Marcus Alexandre está certo em buscar um novo caminho político em que possa ser ele, sem ter que seguir ordens de terceiros. O PT vive o seu pior momento político no Acre. E pendurar no partido para disputar cargo majoritário, é pendurar em jaca madura, a queda é certa. É nessa jaca que o Marcus decidiu não se pendurar para disputar a prefeitura da capital.

SAIU DO ABANDONO

A recém inaugurada Praça da Juventude, em Senador Guiomard, uma obra que estava abandonada e vai garantir lazer para juventude do município, mostra que a prefeita Rosana Gomes saiu do marasmo do início do mandato, e deu início a uma recuperação da sua imagem. Com mais de um ano para a eleição, tem tudo para chegar competitiva nas urnas.

NÃO DEITOU NA REDE

É comum no recesso parlamentar os deputados sumirem do estado. O deputado Clodoaldo Rodrigues (REPUBLICANOS) quebrou esse paradigma. Tem aproveitado o recesso para se reunir nos municípios do Juruá com suas bases políticas, para ouvir as demandas. Não deitou na rede.

ANTENA DE CONFUSÃO

O secretário de Agricultura da PMRB, Eracides Caetano, é uma antena de atrair confusões. São muitas as reclamações no meio rural contra a forma rude com que trata o homem do campo. Isso não reflete negativamente só nele, mas gera prejuízos políticos à gestão do prefeito Bocalom.

FESTA PREPARADA

O MDB está com a festa preparada para receber a filiação do ex-prefeito Marcus Alexandre. Um dos mais entusiasmados é o presidente do partido, Flaviano Melo. A filiação deve ocorrer no final do ano. Fala-se em 8 de dezembro.

POLÍTICO CORRETO

O prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos, é um político correto e exemplar. Foi o único dos prefeitos do PT que não aceitou ser cooptado pelo governador Gladson Cameli.

MENINAS NO FUTEBOL

Ponto para o deputado Luiz Gonzaga (PSDB) em incentivar o futebol femenino em Porto Walter, fornecendo todo material esportivo para os times que vão disputar o campeonato do município. Ponto para o Gonzaguinha.

QUESTÃO PARTIDÁRIA

Quem vai comandar pelo diretório municipal do PP a eleição para prefeito de Rio Branco, é a deputada federal Socorro Neri (PP). Já declarou abertamente que o candidato do PP à PMRB, será o secretário Alysson Bestene (PP).

ÚNICO ENTRAVE

Para o secretário Alysson Bestene (PP), o único entrave que pode impedir a sua candidatura a prefeito da capital é aparecer com índices baixos nas pesquisas. Não decolando o PP perde o argumento para tê-lo como candidato e terá de buscar alternativa.

CAIA NA REAL, BOCALOM!

O prefeito Bocalom é um bom sujeito, mas é cabeça dura. Não aceita a realidade. Já devia ter caído na real que dentro do PP há forte resistência na cúpula partidária à escolha do seu nome, e que se o candidato a prefeito não for o Alysson Bestene será outro nome do partido. E quem tem aval para a escolha pelo Gladson e pelo presidente do PP, Ciro Nogueira, é a sua adversária e deputada federal Socorro Neri.

EXPERIÊNCIA NEGATIVA

Com o bolsonarismo como novidade, na primeira vez que o Bolsonaro disputou a presidência, o hoje deputado federal Ulysses Araújo (UB), foi o seu candidato a governador. Teve uma votação pífia. O bolsonarismo perdeu o encanto inicial. Além de perder a eleição, Bolsonaro está inelegível. É bom avaliar bem as pesquisas antes de resolver disputar a prefeitura de Rio Branco. Eleições proporcionais e majoritárias, são caminhos diferentes.

NOMES POSTOS

Joelso Pontes (PP), Suly Guimarães (ainda sem partido), Leila Galvão (MDB) e Marinete (PT), são os nomes postos até aqui para a disputa da prefeitura de Brasiléia. Mas poderão acontecer alianças e ficar apenas duas candidaturas.

CIDADE DO MEDO

Foi um bairro que tinha estação de tratamento de água (destruíram), as ruas foram planejadas, foi dada toda infraestrutura, as casas tinham aquecimento por energia solar, mas a Cidade do Povo, hoje se transformou num dos bairros mais violentos da capital. E não se vê medida do poder público para levar paz aos moradores.

PARA TODOS OS GOSTOS

Tião Bocalom (PP), Alysson Bestene (PP), Marcus Alexandre (sem partido) e Ulysses Araújo (UB), foram os nomes postos até aqui para disputar no próximo ano a prefeitura da capital.

DIA DE SÃO NUNCA

O prometido recurso financeiro para ajudar os times de futebol do Acre, até hoje ficou na promessa. A imagem que passa é que o Gladson não dá muita bola para o setor esportivo acreano, o que é uma pena. Limita-se a torcer pelo Flamengo.

REPRESÁLIA?

Leitor, manda a seguinte pergunta ao deputado Eduardo Ribeiro (PSD): “A demissão de um irmão do Marcus Alexandre do seu gabinete, foi uma represália por causa da escolha do MDB?”. Vendo o peixe com escamas.

ASPIRAÇÃO VETADA

A fonte é boa. O deputado Fagner Calegário (PODEMOS) terá sua aspiração de ser candidato a prefeito de Rio Branco vetada pela direção do PODEMOS. O presidente Ney Amorim não admite sombra política na sigla.

SÓ DEPOIS DO ANÚNCIO

O senador Sérgio Petecão (PSD) não quer fazer nenhuma fala sobre o futuro político do seu grupo, antes de ouvir do próprio Marcus Alexandre em que partido se filiará. “Se for no MDB, quero ouvir as razões”, é o máximo que diz.

TEORIAS DAS CONSPIRAÇÕES

Não conheço nenhuma campanha com tanta teoria da conspiração, como a última para presidente da República. De que o Lula fecharia as igrejas evangélicas, liberaria o aborto, implantaria o comunismo, o país viraria uma Venezuela e outras baboseiras mais. Quando se fala em extirpar, não são as pessoas, mas mentiras como as acima citadas, e teses de que a terra é plana, que a vacina mata as pessoas e a cultura do ódio que se implantou no Brasil nos últimos quatro anos. Isso sim, deve ser extirpado. Para a paz política reinar. Aviso: a eleição acabou.

ATO ESTUDANTIL

A reunião da UNE não foi um ato de política partidária. Mas, um encontro estudantil. Não estamos em eleição. Então o argumento para tentar o impeachment do ministro Barroso do STF, por estar presente, é pueril. E não deve prosperar no parlamento. Há coisas mais importantes para o Brasil, para o parlamento se debruçar.

TUDO PARTICULAR

Toda a produção de milho e soja do Acre foi graças à iniciativa privada. A arrancada do poder público no Acre no agronegócio, ainda não aconteceu. O secretário de Agricultura, Luiz Tchê, foi apenas um observador das safras.

SEMPRE NO PALIATIVO

Melhorou as condições de tráfego na BR-364 para Cruzeiro do Sul. Mas o que vai resolver de vez a questão, é o asfaltamento de todo o seu trecho.

FRASE MARCANTE

“A política foi primeiro a arte de impedir as pessoas de se intrometerem naquilo que lhe diz respeito. Em época posterior, acrescentaram-lhe a arte de forçar as pessoas a decidir sobre o que não entendem”. Paul Valéri.