Mega-Sena acumula e prêmio vai para R$ 45 milhões

Morreu, nesta quarta-feira, 24, a cantora norte-americana Tina Tuner. A rainha do rock n’ roll, como era conhecida, tinha 83 anos de idade. A informação foi confirmada pela assessoria da estrela da música ao site Sky News.

Tirna nasceu em 26 de novembro de 1939, na cidade de Brownsville, no Tennessee, nos Estados Unidos. Ela começou a carreira musical aos 15 anos de idade, por necessidades financeiras.

A história de Tina Turner

Tina viveu grande sucesso nos anos 1960 e 1970 ao lado do ex-marido, Ike Turner, que morreu de overdose de cocaína, em 2007. Eles se divorciaram em 1987, depois de um casamento marcado por polêmicas e intensas brigas. A cantora chegou a afirmar que, durante o período do casamento, era espancada pelo marido.

Depois de 18 anos, deixou Ike Turner. Na Justiça, propôs abrir mão de todo o patrimônio em troca da manutenção do sobrenome Turner.

Tina recomeçou do zero. Adotou também um novo estilo, com roupas ousadas e cabelos loiros espetados. E se lançou ao rock n’ roll.

No ano de 1984, lançou o álbum Private Dancer. Um de seus maiores hits, Whats Love Gotta Do with It, ajudou Tina a vender mais de 10 milhões de cópias em todo o mundo e voltar a ser reconhecida como uma das maiores cantoras do mundo. O título de rainha do rock surgiu aos 45 anos.

Tina estreou nos cinemas em 1975, no filme Tommy. Dez anos depois, fez outro sucesso: Mad Max. Ela foi responsável também pelo tema do longa-metragem, que dominou as paradas de sucesso. A cantora gravou a trilha de muitas outras produções, incluindo GoldenEye.

Tina Turner também obteve grandes conquistas na música, como oito Grammys e 100 milhões de cópias vendidas em todo o mundo.