Bittar diz que governo do Acre fracassou no combate ao crime organizado

O senador da República, Márcio Bittar (União Brasil) esteve na tribuna da Câmara Municipal nesta quinta-feira, 25, e voltou a fazer duras críticas ao governo do Acre em relação ao combate ao crime organizado.

Segundo ele, a violência explodiu nas regionais do Estado e, que, no atual cenário, as facções fomentam a economia. “Vivemos no Acre algumas tragédias, a violência voltou a explodir em um estado onde a política fracassou, como um estado rico como um nosso ter uma população pobre, jovens com a testosterona a mil sem ter ocupação. Muitos àqueles que estão em facções estão trabalhando, ela faz parte da economia do Acre, tenho um amigo comerciante que disse que se parar de uma hora para outra o narcotráfico na região, a economia vai sentir, então, isso é um flagelo”, declarou.

Para resolver esse impasse, Bittar ressaltou que é necessário o reconhecimento do governo – que, supostamente, perdeu a luta contra o crime. “O Estado tem que reconhecer que tem culpa nisso. Temos que admitir que não há o que fazer”, disse.

O parlamentar revelou ainda que a região norte não terá a licença para a abertura da estrada de Pucallpa, no Peru. “O norte tem que se unir, sabe quando vamos conseguir nossa licença do Ibama para fazer nossa saída de Cruzeiro do Sul, nunca!’, explicou.