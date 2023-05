Edvaldo e o seu olho de boto hipnotizador 

Conta uma lenda ribeirinha que, o olho de boto tem o poder de hipnotizar as pessoas. O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), foto, tem o condão de convencer os seus colegas de parlamento, que uma matéria inconstitucional é constitucional. Para colocar o governo na parede vale tudo. Pegou uma PEC do ex-deputado Roberto Duarte, na época no MDB, que coloca os servidores do ISE no quadro de Agentes Penais sem concurso, e conseguiu arrebanhar e comandar toda a base do governo a seguir a sua tese ilegal de que tudo está legal. E a fazer coro e pressão contra o governo com apoio da base governista para a contratação dos agentes do ISE. A PGR e a AGU já foram pela inconstitucionalidade e a matéria está com o Relator Dias Tofolli, do STF.

O Magalhães está errado? Juridicamente, no mérito da PEC, dentro do que prevê a Constituição Federal, sim, mas politicamente, não! A sua tese é de quanto pior para o governo, melhor para ele, seu mais ferrenho opositor. Isso não é o curioso, o curioso é fazer com que a base do governo jogue no seu time, que tem ele como capitão.

Quanto mais desgastar o governo, melhor para o parlamentar do PCdoB, afinal, ele foi eleito para fazer oposição. E se os governistas batem palmas para ele, não pode haver reclamação. Se o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) tem um olho de boto no bolso do paletó, não sei, mas que conseguiu hipnotizar a base do governo nesse episódio, isso ele conseguiu. O único ponto que o velho comunista tem razão é que, se a PEC virou Lei por barbeiragem do próprio governo, e deve ser cumprida enquanto não for derrubada nos tribunais.

OS SERVIDORES NÃO ESTÃO ERRADOS

Os servidores do ISE estão errados em pressionar por suas contratações, claro que não! Se a PEC foi aprovada pela base do governo do Gladson e virou Lei, terá que ser cumprida até a decisão do STF. Por qual razão não derrubaram no plenário? E, enquanto seu lobo não vem, o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) colocou o governo no pelourinho batendo a sua panela para desgastar o Gladson, e com os deputados da base seguindo sua orientação. E, para registrar, encerro com uma pergunta: como é que a oposição com um único deputado, consegue virar protagonista na ALEAC?

UM REGISTRO

O único deputado que seguiu a legalidade foi o deputado Pedro Longo (PDT), Juiz aposentado, que conhece a legislação, e por isso votou contra.

CRÍTICA CORRETA

O protesto, ontem, na ALEAC do deputado Tadeu Hassem (Republicanos) pela ausência da maioria dos parlamentares federais, no encontro com o ministro Flávio Dino, em Brasiléia, para discutir a segurança da fronteira, ele é correto. E, acrescento: quando está em jogo a vinda de recursos para a Segurança, com a violência em níveis alarmantes nos municípios, a ideologia deve ser jogada na lata do lixo. Pegou mal. Apenas os deputados Ulysses Araújo e Eduardo Veloso, mesmo sendo adversários do PT, estiveram presentes.

COLOCAR UM PARÁGRAFO

Volto a dizer que o veto da vice-governadora Mailza Gomes ao projeto que cria a disciplina da Educação Sexual nas escolas, e que não fala em aborto, em identidade do gênero, nada controverso, foi lamentável. Talvez, se o deputado Fagner Calegário (PODEMOS), tivesse colocado que seria obrigado os alunos a ouvir a pregação de pastores evangélicos, não haveria veto.

NOME FALADO

O grupo que faz oposição ao prefeito de Plácido de Castro, professor Camilo, discute ter o vereador Marcelo (PP), como candidato a prefeito. Seria apoiado por uma frente partidária.

FÓRMULA SIMPLES

Muitos perguntam por qual razão a deputada Maria Antônia (PP) – quinto mandato – sempre se elege bem votada-. A resposta é simples: Ela, é o marido Francisco Dêda, dão assistência ao seu eleitorado em tempo integral durante os quatro anos, e não apenas na época eleitoral. Por isso, ela é uma das campeãs de voto.

CAMPANHA PROFISSIONAL

O secretário Alysson Bestene (PP), que se prepara para ser candidato a prefeito de Rio Branco, promete fazer uma campanha profissional. O seu marqueteiro será o mesmo das campanhas do governador Gladson Cameli. Na política acreana não há mais lugar para o amadorismo.

QUEM NÃO VIAJOU?

O prefeito Tião Bocalom pode ser criticado na sua gestão por várias facetas, mas não por fazer uma viagem, acompanhado do seu secretário de Comunicação, Ailton, para buscar inovações em órgãos federais, que podem ser aplicadas no município. Todo governante viaja, neste quesito ninguém pode lhe atirar a primeira pedra.

QUESTÃO DE HONRA

Para o senador Sérgio Petecão (PSD) virou uma questão de honra derrotar o prefeito Tião Bocalom. Ambos estão rompidos. Na campanha para a PMRB, Petecão foi o mais ferrenho cabo-eleitoral da candidatura do Bocalom, inclusive, bancando as despesas da campanha. Seu sonho é ter o ex-prefeito Marcus Alexandre candidato a prefeito pelo PSD.

NOMES POSTOS

Em Brasiléia, apenas dois nomes estão certos para disputar a prefeitura: Suly Guimarães, chefe de gabinete da prefeita Fernanda Hassem; e o ex-vereador Joelson Pontes (PP). Os grupos Dêda-Maria Antônia e Leila Galvão, ainda não se pronunciaram sobre candidaturas.

MUITO IMPROVÁVEL

Em Assis Brasil é muito improvável que apareça um candidato com densidade para derrotar o prefeito Jerry Correia, que abandonou o PT.

É o que ouço de políticos da região.

PRIMEIRA VITÓRIA

O governo Lula obteve a sua primeira grande vitória na Câmara Federal, ao aprovar ontem o texto básico do novo marco fiscal. No Senado

passará com mais folga.

FALOU A LÍNGUA

Falando a língua do fisiologismo, liberando emendas, dando empregos aos partidos e parlamentares, no parlamento se aprova até a venda de terreno na lua.

NÃO É POR FALTA DE AÇÃO

Não é por falta de ação da Polícia Civil e da PM que acontece na cidade essa onda de violência. Todo dia se noticia a prisão de bandidos e a apreensão de drogas. É que, pela falta de emprego, oportunidades, de políticas públicas, muitos jovens entram para as facções como opção para ganhar algum dinheiro e acabam participando dessa guerra.

GANHOU A MARINA

A ministra Marina Silva fez valer o seu radicalismo, em se tratando do meio ambiente. Conseguiu ganhar a queda de braço com o ministro das Minas e Energia e com a Petrobrás, mantendo a proibição do IBAMA de prospectar petróleo na Foz do Rio Amazonas. Traduzindo para o popular: O Brasil tem riquezas, mas não pode explorar.

CIDADE DO MEDO

Denominar a Cidade do Povo de “Cidade do Medo”, não seria nenhum exagero. Rara a semana em que não acontece uma execução ou

tiroteios no bairro.

SÓ PARA LEMBRAR

O aborto não foi aprovado até agora, nenhuma igreja evangélica foi fechada, a bandeira brasileira não virou para a cor vermelha, e tampouco o regime comunista foi instalado, nos mais de 100 dias do governo Lula. Só para lembrar de algumas bobagens usadas pelos bolsonaristas na campanha.

ALGO QUE ENCUCA

Por qual razão os vereadores de Rio Branco, só vão fazer cursos no Nordeste, bancados pela Câmara Municipal?

MIL POR HORA

Conversei ontem com um amigo que já acompanhou várias campanhas para a prefeitura de Rio Branco, e citou que nunca encontrou nenhum candidato tão acelerado como o Marcus Alexandre, que inicia a visita aos bairros nas primeiras horas do alvorecer e encerra altas horas da noite.

FRASE MARCANTE

“O coração tem imbecilidades que a estupidez desconhece”. Millôr Fernandes.