Governo lança canal de denúncia para preços abusivos em postos de combustíveis

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) por meio do Grupo Especial de Operações de Fronteira (Gefron), em uma ação integrada com a equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) – CPCÃES, Grupo Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) – Polícia Militar, realizaram na noite de ontem, 22, a abordagem a um caminhão boiadeiro, no Trevo de Senador Guiomard, onde foi encontrada uma arma de fogo, munições e mais de 9kg de cocaína.

A apreensão faz parte da operação Horus do programa Guardiões da Fronteira, que ao perceberem que o caminhão boiadeiro, do tipo julieta, de dois andares, parou antes da barreira policial, tentando se esquivar da fiscalização, foi direcionada uma equipe até o local onde se encontrava o veículo, onde foi necessário dar a ordem de parada do caminhão para a realização do procedimento de abordagem.

Com o condutor do veículo apresentando nervosismo com a aproximação da polícia, foi solicitado o desligamento do caminhão e que a segunda pessoa, do sexo feminino descesse para que desse inicio a revista na parte interna do boiadeiro, que na ocasião estava carregado com 110 cabeças de gado oriundos do município de Epitaciolândia, onde seria descarregado em Senador Guiomard, que em uma outra versão, o motorista afirmou que teria destino São Paulo.

Com duas versões diferentes, deu inicio a busca na parte de cima do reboque julieta onde foi encontrada uma mochila contendo 9,495 kg de cocaína. Na oportunidade, também foi achado após uma busca minuciosa com a retirada do gado para um pasto próximo do posto policial, uma arma pistola 9 milímetros munida de 09 munições do mesmo calibre intactas na cabine do motorista, além do resto da fita usada para enrolar as barras de entorpecentes.

Após a comprovação do tráfico de droga, os policias deram voz de prisão e os conduzirão a sede da Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard para procedimentos cabíveis. Onde o condutor alegou que os animais pertenciam a um senhor de quem não sabia o nome completo e nem o endereço, mas que o destino do gado era no rancho Jacaré II, em Senador Guiomard. O conduzido chegou a apresentar o GTAs dos animais, que foram anexados ao BO. Também foi apreendido 300 bolivianos e dois celulares.