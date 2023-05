Governo e Acisa estudam a isenção do IPVA na compra de carros na Expoacre 2023

A Associação Comercial, Industrial de Serviço e Agrícola do Acre – ACISA, divulgou na manhã desta terça-feira, 23, a programação de shows para a Expoacre 2023 em Rio Branco, que ocorrerá do dia 29 de julho a 6 de agosto. A governadora em exercício, Mailza Assis, participou da coletiva de anúncio.

Segundo o presidente da ACISA, Marcelo Moura, o grande diferencial desta feira será a presença de concessionárias de veículos. A associação estuda com o governo do Estado, a isenção de IPVA para veículos vendidos no período da exposição. “A ideia é que um veículo seja isento pelo governo, e o outra, saia com IPVA pago pela loja, e assim sucessivamente”, diz Marcelo Moura.

Segundo ele, a ação faz parte de um esforço para que a feira de exposição seja vista como uma oportunidade de fazer negócios mais vantajosos para o consumidor: “o cidadão tem que ir à Expoacre sabendo que lá vai encontrar condições especiais para o seu negócio”.

Neste ano, coordenadores da Expoacre em Rio Branco esperam receber um grande público do interior do estado. Para isso, a ACISA se reunirá com o setor hoteleiro da capital para coordenar a criação de pacotes de hospedagem para os 9 dias da feira.

A governadora em exercício, Mailza Assis, destacou a união entre o Estado e a classe empresarial para o sucesso da Expoacre, que é a maior feira de negócios e entretenimento do Acre: “só com a união conseguiremos atrair público dos 4 cantos do Acre. Esperamos a participação das famílias, produtores, comerciantes, e todo o povo acreano”, disse.

A expectativa para este ano é lotar a rede hoteleira da cidade, que ano passado ficou em 92% de capacidade. Segundo produtores de shows, há uma demanda inédita de ingressos sendo vendidos para Rondônia, Peru e Bolívia.

VEJA A PROGRAMAÇÃO DE SHOWS:

29 de julho – Sábado: Evoney Fernandes;

30 de julho – Domingo: Nattanzinho;

31 de julho – Segunda-feira: Lukas Agustinho;

2 de agosto – Quarta-feira: Mari Fernandez e Zé Vaqueiro;

4 de agosto – Sexta-feira: Lançamento da Semana da Juventude;

5 de agosto – Sábado: MC Kevin o Chris;

6 de agosto – Domingo: Zé Neto e Cristiano.

Em Cruzeiro do Sul, a Expoacre Juruá acontece do dia 30 de agosto a 3 de setembro, mas ainda não há shows confirmados.