Família de idoso encontrado morto após fugir do PS de Rio Branco diz continuar sem respostas

O motoboy e mototaxista Gimesson Coelho Dutra, que estava desaparecido desde a manhã de segunda-feira, 22, depois que foi a uma região da zona rural buscar um passageiro que havia deixado horas antes, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira, 23. A informação foi confirmada pela família da vítima.

Gimesson foi encontrado no final do asfalto do Ramal do Mutum, no km 9, Ramal do Curral, ao lado de uma borracharia, amarrado e com marcas de golpes de terçado.

A família informou à polícia que a motocicleta do trabalhador foi vista transitando em poder de outras pessoas na periferia de Rio Branco. De acordo com familiares, Gimesson Dutra trabalhava como motoboy e nas horas de fogo trabalhava de mototaxista em um aplicativo.

Ele tinha sempre o cuidado de avisar à família quando faziam uma corrida para algum lugar que representasse algum risco, como ocorreu por volta de 10h de segunda-feira, quando avisou que estava saindo para pegar um passageiro que havia deixado no Ramal do Mutum, na zona rural de Rio Branco. Desde então, não mais se comunicou com ninguém.

A família recebeu informação de que a moto de Gimesson foi vista pela Avenida Amadeo Barbosa e entrando numa rua de acesso ao bairro Areal e mais tarde na Cidade do Povo, na BR-364.