Pesquisa registra o momento, mas o resultado continuado pode consolidar os números

Pesquisa de opinião pública sobre candidaturas majoritárias, registra apenas a tendência de voto do momento, não é um quadro definitivo. Principalmente, a eleição para a prefeitura da capital sendo só no próximo ano. Em todas as pesquisas feitas até o momento, o ex-prefeito Marcus Alexandre aparece sempre liderando com folga sobre os adversários e com baixa rejeição. Nessa última pesquisa sobre a disputa da PMRB apareceu com 59,50 cento. O segundo, o prefeito Tião Bocalom vem bem abaixo com 11,17 por cento, seguido do secretário Minoru Kinpara (PSDB) que marcou 8 por cento. Os demais vieram mais abaixo.

Pesquisa não ganha a eleição, com os seus componentes extras, mas o perigo reside nos detalhes. Caso os números altos do Marcus Alexandre venham se repetir em várias rodadas de pesquisas e chegarem na eleição consolidados, se torna um fato complicador para os adversários. Lembrar o Gladson Cameli, que na eleição passada começou liderando na pré-campanha todas as pesquisas, isso continuou na campanha, e sua posição ficou consolidada. Mas, a política não é uma ciência exata e este exemplo pode se repetir ou não. Está muito cedo para se dizer que, quem lidera as pesquisas para o PMRB hoje é o favorito para vencer a eleição. Ainda há muito balseiro para descer pelo Rio Acre até a eleição.