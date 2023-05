Vídeo mostra briga generalizada e confusão no Mercado do Bosque

Visando diminuir as filas de cirurgias e descentralizar esse tipo de serviço levando para o mais perto possível da população consultas, exames e cirurgias, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (SESACRE) realizou neste final de semana, mais uma etapa do Opera Acre, contemplando os pacientes do município de Brasileia, Xapuri, Epitaciolândia e Assis Brasil na região do Alto Acre.

No total 50 pacientes foram cirurgiados na especialidade de cirurgia geral que abrange a colecistectomia, hérnia umbilical, hidrocele bilateral, frenectomia e outros. Os procedimentos foram realizados no Hospital Raimundo Chaar no município de Brasiléia com ajuda de 30 profissionais da saúde.

A chefe da regulação de cirurgias da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), Shirley Nascimento, explicou que os procedimentos foram relançados em fevereiro deste ano, já atendeu mais de 500 pacientes e está acontecendo em todos os municípios que possui centro cirúrgico.

“Sobre o projeto Opera Acre ele foi lançado ano passado e relançado para atender a população no dia 4 de fevereiro deste ano em Senador Guiomard e no dia 11 no Alto Acre. O projeto está agora acontecendo simultaneamente em todos os municípios que contém centro cirúrgico. Nesse final de semana está acontecendo aqui no Alto Acre, atendemos os pacientes aqui dos quatro municípios desta regional, está acontecendo também em cruzeiro do Sul com as cirurgias ginecológicas e no hospital Ary Rodrigues em Senador Guiomard, fazendo cirurgias de proctologia, que são, as fístulas e hemorroidas. Este ano de fevereiro até hoje já operamos mais de 500 pessoas. Todos os meses a gente faz o cronograma cirúrgico para poder estar atualizando essa fila de espera. Aqui no Alto Acre já atualizamos, hoje a gente consulta para gente poder operar, porque a fila daqui, a demanda do município ia para Rio Branco e hoje ela não vai mais nessa especialidade de cirurgia geral. O especialista vêm no início do mês, gera a demanda, faz as consultas de primeira vez, e gerando essa demanda a gente vêm com o projeto no final do mês para poder operar esses pacientes. Enfim o Alto Acre hoje está com demanda zero de consultas para Rio Branco, o paciente não precisa mais se deslocar para capital,” disse Shirley.

Para o Funcionário Público que trabalha na educação, Raimundo Nonato Ribeiro do Nascimento, de 47 anos, que fez uma cirurgia de colecistectomia – que é a remoção da vesícula biliar por meio de um corte abdominal, o projeto Opera Acre vêm sendo de suma importância para toda sociedade e satisfatório.

“O projeto Opera Acre é de extrema importância para nossa população, muitos estavam aguardando por uma cirurgia. É muito satisfatório, inclusive eu tive pesquisando até os preços da cirurgia, tinha pressa porque trabalho na educação e não queria passar outra vez pelo problema que passei, a crise que tive senti muita dor. Graças a Deus fui chamado agora com o projeto Opera Acre e deu tudo certo”, disse o funcionário público.

O Secretário de Saúde Pedro Pascoal falou da importância do Opera Acre e acredita que em um intervalo médio de tempo os municípios se tornarão regionalizados e minimamente independentes em relação às cirurgias.

“O Opera Acre tá se tornando, na verdade, um programa de regionalização, onde os municípios estão tendo a rotina de ter cirurgiões para fazer cirurgias eletivas, a princípio nós estamos mostrando o quão importante é regionalizar, deixar os municípios o mínimo de estruturação, e a ideia é que a gente consiga em um período médio de tempo colocar cirurgiões de plantão para que de fato esses municípios, eles se tornem regionalizados e minimamente independentes,” concluiu o Secretário de Saúde.