A prefeitura é apenas uma preliminar, o foco é 2026

A carta que está na mesa do PP para ser candidato a prefeito de Rio Branco, é a do secretário Alysson Bestene. Além do governador Gladson Cameli ter feito a declaração, o seu nome tem o aval das maiores lideranças do partido. A deputada federal Socorro Neri (PP) desistiu da sua candidatura e está apoiando o nome do Alysson. Dentro do partido, entre os que votam no diretório municipal, a maioria esmagadora é a favor da candidatura.

A vice-governadora Mailza Gomes (PP) deve acompanhar o nome escolhido pelo governador como candidato. Tudo converge dentro do PP para que o candidato a representar o partido na disputa da PMRB seja o do Alysson Bestene, que não é um novato em política, já participou de eleições e foi vereador de Rio Branco. E contra ele não existem nódoas na sua carreira profissional. É mais um nome no jogo.

FALO COM FONTES

No atual contexto, pelo que já tenho escutado, não vejo chance do prefeito Tião Bocalom bater chapa no partido com o Alysson Bestene, é o derrotar entre os convencionais. Fosse o Bocalom começaria a pensar em outro partido e ter legenda para disputar a reeleição, no próximo ano.

CANDIDATO A PREFEITO

Quem me disse ontem que trabalha numa composição política para ser candidato a prefeito de Feijó, foi o ex-deputado Cadmiel Bonfim (PSDB).

A FOICE VAI CORTAR CABEÇAS

Nove vereadores, cinco ex-prefeitos e mais alguns filiados, começam a receber a partir de hoje as notificações do PSD para explicarem a prática de infidelidade política na última eleição. A partir da notificação terão 3 dias para a defesa. E já na próxima semana a Comissão de Ética se reúne para avaliar as defesas e deliberar sobre as expulsões de todos do partido. Quem vai comandar o julgamento é a Comissão de Ética, cujo Relator é o professor Carlos Coelho.

FALSA EXPECTATIVA

Só jogo com a verdade. Os deputados estão criando uma falsa expectativa para os servidores do ISE, de que a PEC que os colocam como Agentes Penitenciários, é a solução de seus problemas. Faltam com a verdade. A PEC é inconstitucional. Só se entra no emprego público por concurso. É a Constituição Federal que cita. A ALEAC não tem força jurídica acima da Constituição Federal. Então, vamos deixar de enganar os servidores do ISE. Joguem com a verdade, senhores deputados.

ÚNICO VERDADEIRO

O único que foi real nesse episódio foi o deputado Pedro Longo, Juiz de Direito aposentado, e que advertiu pela inconstitucionalidade da matéria e votou contra a aprovação. Não jogou para a platéia.

ATÉ O STF

A líder do governo, deputada Michelle Melo (PDT) foi verdadeira ontem, ao falar que o governo só pode aplicar a PEC aprovada se não for derrubada pelo STF. E para informar: Já há um parecer da AGU e do Ministério Público Federal pela inconstitucionalidade. O relator da matéria é o ministro Dias Toffoli, e sua decisão não deve demorar. Essa é a verdade dos fatos.

FALTOU SEREM CLAROS

O que faltou aos deputados é terem sido claros aos funcionários do ISE de que a aprovação da PEC não era a solução definitiva para seus casos, mas não falaram a verdade de que tinha tudo para ser derrubada na justiça. Essa é a real situação. E o STF derrubando, não haverá como o governo manter o que foi aprovado na PEC.

CARNAVAL PARTICULAR

Claro que os berros do deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) para jogar os servidores do ISE contra o governo, é jogo de cena. Ele sabe que a PEC que defende é inconstitucional.

PENSAR DUAS VEZES

A declaração de que apoiaria a candidatura da Jéssica Sales (MDB) a prefeita de Cruzeiro do Sul saiu da boca do deputado Nicolau Junior (PP), numa reunião no ac24horas. Não foi da boca de terceiro. Faz certo tempo, é verdade. Por isso publiquei. Se resolveu voltar atrás e apoiar o prefeito Zequinha, é algo que só ele pode explicar. Antes de se dar uma declaração se deve pensar várias vezes. Mas, nada a contestar, cada um apoia na campanha quem bem entender.

FIQUE CERTA DISSO

A Jéssica Sales (MDB) fique certa de uma coisa, que se for ser candidata a prefeita de Cruzeiro do Sul, só contará com seu grupo e com o eleitorado.

SAÚDE É PRIORIDADE

Com a manifestação do ministro Barroso do STF, liberando o pagamento do piso da Enfermagem para os governos e municípios, os prefeitos e governadores terão que se virar para cumprir a lei. Não adianta o choro da falta de recursos. Saúde é prioridade.

DISPUTA DE XAPURI

O deputado ex-Antônio Pedro pode aparecer no próximo ano como candidato a prefeito de Xapuri.

COM PRESTÍGIO

O senador Sérgio Petecão(PSD) está com prestígio no governo do Lula. No dia 19, trará ao Acre para discutir Segurança nas fronteiras, os ministros Flávio Dino e Múcio. Deverão estar presentes, em Brasiléia.

NÃO É POUCA COISA

O ex-deputado Jenilson Leite (PSB) teve 35 mil votos na capital. Não pode ficar de fora dos debates sobre a sucessão municipal.

FRASE MARCANTE

“O ser humano planeja e Deus maneja”. Provérbio Ruso