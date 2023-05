Maria Antônia e a defesa do Vale do Acre

Em seu quarto mandato de deputada estadual pelo PROGRESSISTA, a deputada Maria Antônia vem trabalhando para que o Vale do Acre se transforme em um dos principais polos de desenvolvimento econômico do estado. Para isso, vem cobrando e reivindicando investimentos dos governos federal e estadual na recuperação e construção da infraestrutura da região. Segundo ela, a malha viária da BR-317 que passa por Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil precisa ser recuperada e ampliada imediatamente, já que a rodovia deve ser o principal corredor de exportação do Brasil para o Peru e a China. “O Vale do Acre não quer ver a riqueza passando, quer produzir riqueza”, argumenta, pedindo compromisso do governo e de todas as gestões municipais da região.

Na avaliação da deputada Maria Antônia, o governo deve ampliar os programas sociais na região, além de melhorar a Segurança, Saúde, Educação, Cultura e Esportes para integrar as comunidades. Os produtores rurais precisam de investimentos, créditos e compromissos do governo para que o desenvolvimento se consolide nessa nova fase de crescimento. Para ela, as gestões municipais necessitam estar inseridas em projetos sérios e permanentes com apoio da bancada federal para que o Vale do Acre se desenvolva. Segundo a parlamentar, que é filha de Brasiléia, o setor de serviços e comércio carece de maior apoio para gerar mais emprego e renda. “Tenho um compromisso de vida com Brasiléia e o desenvolvimento do Vale do Acre é uma causa que abracei”, diz.

“Maioria é uma coisa e minoria é outra, e a minoria tem que se calar e se curvar a maioria. Eu quero respeitar a maioria”. (Jair Bolsonaro)

. O verão chegou!

. Hora de as prefeituras trabalharem nas cidades e no campo com a recuperação de ramais, pontos e bueiros!

. Atenção:

. O transtorno passa, mas a obra fica!

. O presidente do Republicano, deputado Roberto Duarte, em nova fase visitou as comunidades do Alto Juruá, consolidando o partido nos municípios.

. Assim é que se faz!

. O presidente da Aleac, deputado Luís Gonzaga (PSDB) é outro que não larga o povo que vive em comunidades isoladas.

. Eleições municipais movimentando os municípios do interior do Acre;

. É aquela velha história:

. Está chegando a hora da onça beber água.

. Democracia é alternância de poder.

. Um grupo político não deve ficar mais de oito anos no poder, o povo deve mudar; oito anos é um bom tempo; mais que isso gera muita corrupção econômica, moral e política.

. Resumindo:

. Uma esbórnia nos poderes republicanos.

. O problema do PT é que ficou tempo demais; é ruim para a democracia; perguntem ao Lula e a Dilma.

. Diz alguma coisa aí, Macunaíma!

. “Estou preocupado com o Zé, ele pode ser assassinado pelo Putin…”

. Que Zé, Macunaíma?!

. “O presidente da Ucrânia, o Zé Lensky”!

. O Zelensky, tá bom!

. Bom dia!