Mães caem na dança em aulão de aeróbica na Feira do Amor

Com o objetivo de homenagear todas as mamães do município de Brasiléia e de proporcionar um momento de alegria e descontração para elas, a Prefeitura de Brasiléia através da secretaria de Assistência Social, promoveu nesta sexta-feira, 12, no Centro de Convivência do Idoso Avelino Adrelino da Silva, um baile especial em homenagem ao Dia das Mães.

Com o tema: Vem Bailar Comigo, a festa foi de muitas homengens, sorteios de premios, danças e brincadeiras.

O evento contou com a presença da secretária de gabinete, Suli Guimarães, representando a prefeita Fernanda Hassem, secretário de Obras, Francisco Lima, capitão Sandro, da Defesa Civil municipal, secretário de Assistência Social, Djailson Américo, além de idosos da agrovila do Km 26.

O tecladista e cantor Raimundo da Cacilda animou as homenageadas e fez as mamães dançarem ao som de muito forró.

Gislene Da Silva participou da festas agradeceu a prefeitura pela homenagem “Essa festa está muito bonita, ela é um presente para todas as mães. Quero agradecer em nome de todas as mães a boa vontade da prefeitura e de todos que trabalham para que esse evento pudesse acontecer”, disse.

Chefe de gabinete, Suli Guimarães, destacou o dia especial destinado as mães do centro do idoso. “Foi uma festa muito especial, onde pudemos conta com a presença de muitas mãe, ,elas ficaram felizes e animadas. Parabéns a prefeita Fernanda que proporcionou esse momento especial pra elas”, destacou.

Veja as fotos do evento: