Influencer Ludmilla Cavalcante mantém silêncio após divulgar suposto golpe na web

Um vídeo de apenas 34 segundos filmado no interior do Acre foi o suficiente para viralizar em rede social na internet esta semana. As imagens de uma casa flutuante sendo levada por um batelão ao longo do Rio Tarauacá impressionam aqueles que desconhecem o cotidiano dos ribeirinhos.

O vídeo, publicado pelo portal Extra do Acre, mostra o momento em que uma família decide mudar o local da residência e leva a casa empurrando com apoio de um batelão.

A cena também chamou a atenção de pessoas que estavam na margem do rio. De acordo com informações do portal de Tarauacá, a casa foi arrastada até ficar ancorada no porto principal do município.

