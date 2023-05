Crise interna no MDB poderá ser ajuizada! 

A Executiva Municipal do MDB não é provisória e tem o poder legítimo de definir se o deputado Emerson Jarude poderá ser o candidato a prefeito. Porém, impedir a filiação de Marcus Alexandre (ex-PT) não, mas mandar sua pretensa candidatura às favas, sim. Foi o que declarou uma fonte do partido que assegurou que o partido tem tradição de democracia interna como nenhum outro. O deputado Flaviano Melo sabe muito bem disso. Ele sempre respeitou as decisões das instâncias partidárias”, declarou.

Segundo a fonte do diretório municipal, o MDB não fará nenhuma intervenção na executiva por ser contrária à vinda de Marcus Alexandre para ser o candidato a prefeito. “Ele pode vir como um soldado do partido, enfrentar a convenção e posteriormente ser escolhido, mas chegar como ungido isso não vai acontecer sob hipótese alguma”. Acrescentou que o MDB tem seus caciques que são consultados e respeitados dentro dos limites democráticos.

Se houver alguma atitude de retaliação ou intervenção na Executiva Municipal o caso poderá ser decidido na justiça. Porém, essa possibilidade deverá ser descartada com a participação da direção nacional, instância que poderá pacificar a disputa e garantir a candidatura de Emerson Jarude.

. O 1º suplente do senador Alan Rick (União Brasil), Gemil Júnior filiou-se ao Republicano.

. Alan disputa o governo, se vencer o Republicano ganha um senador!

. Alan é do União Brasil e sempre bem avaliado!

. Assim é que se joga o jogo da política.

. Quem quer chegar no Palácio Rio Branco precisa construir alianças; depois que chega e disputa a reeleição a música muda de tom.

. Porém, vale destacar que o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) é protagonista também; sem o apoio dele fica mais difícil, principalmente se decidir ficar no mandato até 31 de dezembro de 2026 (à meia noite).

. A propósito, Gladson Cameli sabe o que quer, não se engane!

. Preferiu perder com Socorro Neri a ganhar com o prefeito Tião Bocalom, apesar das pressões de Bestene, Petecão e Mailza.

. Atenção bancada federal:

. Rio Branco está vivendo uma carnificina com execuções diárias!

. Façam alguma coisa!

. Apertem o Lula, Janja, Lira, Pacheco, Flávio Dino, Jorge Viana… mas façam alguma coisa!

. Sozinho o governador Gladson Cameli e sua equipe de Segurança não podem fazer nada, não é Macunaíma?!

