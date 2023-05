Galeria de Artes Visuais inaugura a exposição ‘Universos Femininos’ em Rio Branco

Os representantes acreanos no Campeonato Brasileiro da Serie D estrearam com uma vitória e uma derrota na competição neste domingo, 7.

No estádio Florestão, na capital acreana, o São Francisco conseguiu uma importante vitória contra um dos favoritos do grupo 1, o São Raimundo de Roraima.

O único gol do jogo foi marcado no final da partida., aos 43 minutos do segundo tempo, por Gabriel.

A partida marcou a estreia de Zé Marco no comando técnico do time católico e também das contratações para a disputa da competição nacional como Radames e Pedro Henrique, que foi artilheiro do campeonato estadual com 11 gols.

Já o outro representante do Acre na Série D, o Humaitá, viajou até a capital amazonense para enfrentar o Nacional e estreou com derrota.

O time acreano foi dominado na partida e perdeu por 3 a 1. O Nacional chegou a abrir 3 a 0 com gols de Wendel, Paulinho e Allan Patrick. O zagueiro Jô descontou para o Humaitá.

No próximo domingo, 14, o Humaitá volta à campo jogando em casa contra o Trem do Amapá. Já o São Francisco viaja até Manacapuru no Amazonas e tenta sua segunda vitória contra o Princesa do Solimões.

Crédito da foto: Manoel Façanha