Acre é 17º que mais interna motociclistas acidentados

Divulgado neste começo de maio, o novo Boletim do InfoGripe da Fiocruz alerta para o aumento dos casos associados aos vírus influenza A e B em diversos Estados. A análise aponta ainda a redução do Sars-CoV-2 (Covid-19) em várias unidades federativas, predominante na população adulta.No Acre, em Alagoas e no Tocantins, o sinal ainda é compatível com oscilação em período de baixa atividade.

Por outro lado, Acre e outros 16 Estados apresentam indícios de crescimento Sars-CoV-2 (Covid-19) na tendência de longo prazo (últimos seis meses). Além do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins estão no grupo.

No quadro geral, o estudo mostra o crescimento do Vírus Sincicial Respiratório (VSR) entre crianças, enquanto a Covid-19 mantém predomínio em adultos. Nas últimas quatro semanas, o VSR foi responsável por 48,6% dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) com resultado laboratorial positivo, enquanto o Sars-CoV-2 foi identificado em 29,5%. O estudo é referente à Semana Epidemiológica (SE) 16, período de 16 a 22 de abril.

Na Bahia, no Ceará, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, foi observado o aumento de SRAG em diferentes faixas etárias. No Espirito Santo, no Maranhão, no Pará, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, em Rondônia e em Sergipe, o InfoGripe observou sinal de aumento de SRAG concentrado fundamentalmente no público infantil, na maioria desses estados decorrente do VSR.

Entre as capitais, 11 apresentam crescimento: Aracaju, plano piloto e arredores de Brasília, Florianópolis, Fortaleza, Maceió, Natal, Porto Velho, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador e São Luís. Em nível nacional, nos casos notificados de SRAG, independentemente de presença de febre, há sinal de queda nas tendência de longo prazo (últimas 6 semanas) e de curto prazo (últimas 3 semanas).