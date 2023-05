Gemil se filia no Republicanos com a benção de Duarte e Alan Rick

A Prefeitura de Rio Branco informou estar elaborando um plano emergencial para tratar do desbarrancamento no Calçadão Raimundo Escócio, no Centro da capital, após parte do local ceder cerca de 60 centímetros.

Na quinta-feira, 04, o diretor-presidente da Emurb, José Assis Benvindo, esteve na região e afirmou que, inicialmente, irá ser colocado as escadas para dar acesso e facilitar a passagem das pessoas, posteriormente o serviço de recomposição do solo, quando o mesmo já estiver estável e em condições para realização do trabalho.

O vereador Ismael machado também esteve no local realizando vistoria e buscando soluções para conter o desmoronamento do calçadão, parte muito importante para o setor comercial de Rio Branco.

“Mais uma vez o calçadão cede pelo terceiro ano consecutivo, e o Prefeito Tião Bocalom está fazendo a intervenção através de um serviço paliativo para poder dar trafegabilidade aos pedestres e para que os lojistas possam atender seus clientes. Contudo, estou a três anos cobrando o governo do estado para realização do projeto em definitivo para essa região, projeto que já existe e está aprovado, agora falta realizar a obra que compreende essa área do calçadão até o mercado Elias Mansour”, afirmou.