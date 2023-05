Cafeicultores buscam se profissionalizar e alavancar produção no Alto Acre

A produção de café vem atraindo cada vez mais interessados no Estado do Acre. Na tentativa de manter produtores ativos e engajados nesse movimento, um grupo do Alto Acre integra a entidade que tem como principal bandeira lutar contra a falta de assistência técnica nesse ramo de produção.

A Presidente da Associação dos Produtores de Café do Acre (ACA) é a jovem engenheira civil Izabelle Araújo, de 27 anos, natural do município de Brasileia. Ela participou do Bar do Vaz nesta quinta-feira, 4, onde apresentou os passos da associação e os rumos da plantação de café na região.

Filha de um servidor do Incra que também é produtor rural, Izabelle planta café e conduz as diretrizes da associação, que segundo ela foi criada devido às dificuldades enfrentadas pelos produtores locais, tanto na questão de técnica, maquinário e até de conseguir as mudas.

A região ainda se encontra atrás na produção cafeeira em relação à Acrelândia e Mâncio Lima, mas já planeja criar uma cooperativa. “A Associação tem buscado parceria com casos de sucesso no Espírito Santo e Rondônia, que tem a maior produção de café do Norte e uma das maiores do país. A grande reclamação dos produtores é a falta de assistência técnica. A falta de conhecimento acaba fazendo com que a produção seja muito pequena e muitos produtores desistam da cultura”, explica Izabelle.

Só no Alto Acre já são mais de 30 famílias cultivando o café e se reunindo todos os meses junto da Associação, que já entrega benefícios a seus associados.

“Plantar café não é tão simples assim. Precisa de tecnologia, saber o que vai fazer. No Alto Acre ainda é feito tudo de forma manual, mas estamos unindo esses produtores para buscar mais alternativas. O café irrigado, por exemplo, garante uma boa colheita. É preciso investir e levamos esse conhecimento necessário aos nossos associados”.

Assista a entrevista na íntegra: