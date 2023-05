Caso de poliomielite no Peru faz com que governo do Acre antecipe campanha de vacinação

Após caso registrado de poliomielite no Peru, país vizinho do Acre, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), antecipará a campanha de vacinação de poliomielite. A poliomielite (paralisia infantil) é uma doença contagiosa aguda causada por vírus que pode infectar crianças e adultos e, em casos graves, pode acarretar paralisia nos membros inferiores. A vacinação é a única forma de prevenção.

Todas as crianças menores de cinco anos devem ser vacinadas. A poliomielite é causada pelo poliovírus, que pode infectar crianças e adultos por meio do contato direto com fezes ou com secreções eliminadas pela boca das pessoas doentes e provocar ou não paralisia.

A recomendação de antecipação de vacinação é do Ministério da Saúde. Desde 2019, a vacinação de crianças menores de 5 anos vem caindo. Nenhum estado atingiu o índice superior a 95% de imunizados.

O caso recente de paralisia infantil no Peru é de uma criança indígena de 1 ano e 4 meses. Ela não estava vacinada e teve como sequela a paralisia das pernas. “De uma maneira muito clara, temos de combater o negacionismo em relação a essa proteção dada pelas vacinas. Infelizmente, as informações falsas têm sido veiculadas de uma forma irresponsável e criminosa”, destacou Pedro Pascoal, secretário de Saúde.

No Brasil, não existem casos da doença desde 1989. Em 1994, o país recebeu da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) a certificação de área livre de circulação do vírus da poliomielite.

De acordo com a coordenadora do Programa Nacional de Imunização (PNI) no Acre, Renata Quiles, a campanha de multivacinação que ocorre todos os anos no mês de outubro, por recomendação do Ministério da saúde, será antecipada prevendo vacinar 8 mil crianças em todo estado, com a meta de alcançar 14 mil crianças, com o intuito de corrigir as vacinas das crianças que não foram vacinadas.

“Os estados do Acre e Amazonas terão essa antecipação, por sermos vizinhos do Peru. A vacinação será destinada para as crianças que estão com suas vacinas em atraso e a previsão é de que seja realizada no mês de maio, tendo o Dia D no dia 3 de junho, encerrando a campanha que terá duração de 10 dias”, salientou Renata Quiles.

Crédito da foto: Júnior Aguiar/Sesacre

Com informações da Agência de Notícias do Acre.