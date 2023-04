Joelma se apresenta em Rio Branco na Festa do Trabalhador

O show da “Rainha do Calypso”, Joelma, acontece nesta segunda-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador, em frente ao Palácio Rio Branco.

O espetáculo é promovido pela Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac) e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio), com o apoio do governo do estado.

De acordo com a Agência de Notícias do Acre, empreendedores preparam um cardápio regional especial e exposição de confecções e artesanato na rua Arlindo Leal, em feira organizada pela Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo, que começa neste domingo, dia 30, e se estende até a noite do dia 1º de maio, das 17h às 22h.

Acesso e segurança

A Polícia Militar do Estado do Acre garantiu total segurança para as famílias que vão assistir ao show. A parceria entre as instituições vai reforçar o esquema com segurança particular. O acesso ao público ocorrerá através de três portais (dois pela avenida Getúlio Vargas e um acesso pela rua Benjamin Constant).

Trânsito

Os representantes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) alinharam estratégias para o isolamento de algumas ruas no centro da capital. Na segunda-feira, a avenida Getúlio Vargas será isolada a partir do Memorial dos Autonomistas. O fluxo também será interrompido nas ruas Benjamim Constant e Arlindo Leal.