São Francisco vence e Santa Cruz/Andirá apenas empata pela Copa do Brasil Sub-17

O Campeonato Acreano pode “acabar” nesta quinta-feira, 27, com uma rodada de antecedência. Dois jogos fecham a penúltima rodada do estadual 2023 e dependendo da combinação de resultados, o Rio Branco pode assegurar o título.

Faltando duas rodadas para o término da competição, Rio Branco, com 9 pontos, e Humaitá, que tem 7 pontos na tabela, estão na briga pelo campeonato.

Na primeira partida, que acontece no Florestão, às 16 horas, o Tourão de Porto Acre, atual campeão acreano, joga contra o Independência. O Humaitá precisa vencer para garantir vaga nas competições nacionais no ano que vem e não ver a possibilidade do título ir parar nas mãos do rival.

Já o Estrelão, em caso de derrota ou empate do Humaitá, é campeão acreano se vencer o Galvez na partida que acontece às 18 horas.

Os ingressos custam R$ 20 reais o inteiro e R$ 10 a meia entrada e ficam à disposição do torcedor duas horas antes do início da rodada nas bilheterias do Florestão. A expectativa é que o estádio receba o melhor público do estadual nesta quinta-feira.

Crédito da foto: Manoel Façanha